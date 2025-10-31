„Azt hittem, meghalok”: megrázó vallomást tett az iskolai lövöldözés túlélője

Megrázó vallomást tett Abigail Zwerner, az elmúlt évek egyik legmegrázóbb amerikai iskolai lövöldözésének áldozata. A virginiai tanárnő két évvel ezelőtt súlyosan megsérült, amikor egy hatéves tanítványa rálőtt az osztályteremben. A most zajló perben Zwerner először beszélt nyilvánosan arról, hogyan élte túl a lövést és hogyan változtatta meg az a nap az életét – számol be a New York Post.

Először beszélt nyilvánosan az iskolai lövöldözés túlélője - Fotó: Pexels

Az iskolai lövöldözés elkövetője egy gyerek volt

A 25 éves Zwerner a Richneck Általános Iskolában tanított, amikor az egyik diákja elővette édesanyja 9 milliméteres pisztolyát, és rálőtt. A golyó áthatolt a kezén, majd a mellkasába fúródott. Az áldozat a bíróság előtt felidézte a drámai pillanatokat:

Az utolsó dolog, amire emlékszem, az az, hogy azt hittem, meghalok. Azt hittem, vagy úton vagyok a mennybe, vagy már ott vagyok. Utána minden elsötétült

A tanárnő elmondta, soha nem felejti el a kisfiú arcát a lövés pillanatában:

Üres tekintet volt, de valójában mégsem teljesen üres.

Zwerner azóta számos műtéten esett át, és a bal kezét máig nem tudja teljesen használni. A fizikai sérülések mellett poszttraumás stressz szindróma is kialakult nála, pánikrohamai vannak és gyakran fél kimenni az utcára. Zwerner 40 millió dollárra perli az iskola volt igazgatóhelyettesét, Ebony Parkert, akit több tanár is figyelmeztetett, hogy a fiú fegyvert hozhatott az iskolába. A vád szerint Parker nem vette komolyan az aggodalmakat.

Egyre több a halálos lövöldözés Amerikában?

Nemrég az egész világot sokkolta a minneapolisi iskolai lövöldözés, amelyben több diák is életét vesztette. Az Annunciation katolikus iskola és templom területén bekövetkezett tragédia előtt egy nap alatt három ember halt meg és nyolcan megsérültek három külön lövöldözésben Minneapolisban.

Mészárlás Grazban

Korábban az Origo is beszámolt a grazi iskolai lövöldözésről, amely egész Ausztriát megrázta. A 2015-ös grazi tömeges gázolás 10. évfordulója előtt történt támadás során kilencen meghaltak.