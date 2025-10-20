Isteni csoda történt! Látássérült kapta vissza a szeme világát és rákos betegek gyógyultak meg

A honolului Iveroni Istenszülő orosz ortodox templomban évek óta tart egy különös jelenség, amelyet sokan valódi isteni csodának tartanak. A Szűz Mária- és Jézus-kép mirhát áraszt magából és több csodálatos gyógyulás is kötődik az ikonhoz.
A különleges csoda születése
A csoda története 1997-ben kezdődött, amikor Nectarios Yangson atya hirtelen erős mirhaillatot érzett otthonában és templomában. Először értetlenül állt a helyzet előtt, majd észrevette, hogy a Jézus-kép térdén fénylő mirhacsepp formálódik. A különleges csoda pillanatát fényképeken is megörökítették, és rövid időn belül az egész gyülekezet tanúja lett annak, ahogy a szentkép mirhát bocsát ki.
Az ikon, amely mindössze húsz dollárba került egy torontói vásáron, egyszerű papírra nyomtatott kép volt. Mégis, azóta az egyik legismertebb csodatévő ortodox ikonjaként tisztelik. A templomban a mirha olyan bőséggel árad, hogy palackozzák és szétküldik a világ minden tájára.
Gyógyulások és hit: a csodatévő ikon ereje
A hívek szerint az ikon által kiáradó mirha gyógyító hatású.
Számos beszámoló született vak emberekről, akik újra láttak, és rákbetegekről, akik meggyógyultak.
Az ortodox ikon előtt naponta zarándokok ezrei imádkoznak, könnyek között keresve vigaszt a betegség, a fájdalom és a kétség idején. Az Orosz Ortodox Egyház 2008-ban hivatalosan is csodaként ismerte el a jelenséget, és a csodatévő ikon azóta több mint ezer templomba jutott el szerte a világon.
Nectarios atya úgy véli, az ikon nemcsak egy vallási ereklye, hanem üzenet is az emberiség számára. A Szűzanya ikon egyszerre egy figyelmeztetés és vigasz: a Szűzanya soha nem feledkezik meg gyermekeiről – számolt be a Daily Mail.