Isteni csoda történt! Látássérült kapta vissza a szeme világát és rákos betegek gyógyultak meg

A honolului Iveroni Istenszülő orosz ortodox templomban évek óta tart egy különös jelenség, amelyet sokan valódi isteni csodának tartanak. A Szűz Mária- és Jézus-kép mirhát áraszt magából és több csodálatos gyógyulás is kötődik az ikonhoz.

Isteni csodához lehet köze egy ortodox ikonnak (illusztráció) Fotó: Ron Lach/Pexels

A különleges csoda születése

A csoda története 1997-ben kezdődött, amikor Nectarios Yangson atya hirtelen erős mirhaillatot érzett otthonában és templomában. Először értetlenül állt a helyzet előtt, majd észrevette, hogy a Jézus-kép térdén fénylő mirhacsepp formálódik. A különleges csoda pillanatát fényképeken is megörökítették, és rövid időn belül az egész gyülekezet tanúja lett annak, ahogy a szentkép mirhát bocsát ki.

Az ikon, amely mindössze húsz dollárba került egy torontói vásáron, egyszerű papírra nyomtatott kép volt. Mégis, azóta az egyik legismertebb csodatévő ortodox ikonjaként tisztelik. A templomban a mirha olyan bőséggel árad, hogy palackozzák és szétküldik a világ minden tájára.

Gyógyulások és hit: a csodatévő ikon ereje

A hívek szerint az ikon által kiáradó mirha gyógyító hatású.

The Miracle of the Myrrhstreaming Hawaiian Iveron Icon. Like the Holy Fire, this is recognized by the Holy Orthodox Church as a genuine miracle. The oil has miraculously healed many people who have touched it. pic.twitter.com/q792x16j0o — Theophan (@uncreated_light) February 13, 2024

Számos beszámoló született vak emberekről, akik újra láttak, és rákbetegekről, akik meggyógyultak.

Az ortodox ikon előtt naponta zarándokok ezrei imádkoznak, könnyek között keresve vigaszt a betegség, a fájdalom és a kétség idején. Az Orosz Ortodox Egyház 2008-ban hivatalosan is csodaként ismerte el a jelenséget, és a csodatévő ikon azóta több mint ezer templomba jutott el szerte a világon.

The Iveron myrrh streaming icon arrives in Birmingham, UK pic.twitter.com/7p2Bb6KQzb — Father Spyridon Bailey (@Fatherspyridon) November 13, 2024

Nectarios atya úgy véli, az ikon nemcsak egy vallási ereklye, hanem üzenet is az emberiség számára. A Szűzanya ikon egyszerre egy figyelmeztetés és vigasz: a Szűzanya soha nem feledkezik meg gyermekeiről – számolt be a Daily Mail.