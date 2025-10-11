Durva! Ez történik az egészségünkkel, ha túl hideget vagy meleget iszunk

Egy kutatás szerint az italhőmérséklet és a mentális állapot között szoros kapcsolat lehet. A San Diego State University kutatói több mint 400 amerikai résztvevő adatait vizsgálták, köztük ázsiai és európai származású személyeket - számol be a FITBOOK.

A kutatás szerint az italhőmérséklet befolyásolja a lelki egészséget

Fotó: Unsplash

Italhőmérséklet és mentális egészség

A kérdőívek alapján kiderült, hogy akik gyakran fogyasztanak hideg italokat – például jeget tartalmazó üdítőket vagy jegeskávét –, hajlamosabbak voltak a szorongásra, emésztési panaszokra és alvászavarokra. A hatás különösen erős volt azoknál, akik hideg kezekre panaszkodtak.

A kutatás szerint a meleg italok, például a tea, leves vagy forró kakaó télen jótékonyan hathatnak a lelki egészségre. Az eredmények alapján a meleg ételek és italok serkentik a vérkeringést, ami pozitívan befolyásolja az emésztést és az idegrendszert. A szakértők szerint ez különösen fontos a téli depresszióval küzdők számára: a napi egy csésze meleg ital segíthet javítani az alvásminőséget és a közérzetet.

A tanulmány ugyan érdekes összefüggéseket tárt fel, de a kutatók felhívják a figyelmet arra, hogy az eredmények önbevalláson alapulnak, így nem feltétlenül jelentenek ok-okozati kapcsolatot. A San Diegó-i csapat további vizsgálatokat tervez, hogy kiderítse, miként befolyásolja pontosan az italhőmérséklet a szervezet reakcióit.