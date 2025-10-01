Ittas 13 éves gyerek vezette a lopott autót

Az ittas tinédzser a reggeli órákban az autópályán a forgalommal szemben hajtott át a középső sávon, majd 160 km/h sebességgel próbálta korrigálni a járművet. Az autó a korlátnak ütközött, többször megpördült és egy fába csapódott. Az ütközés olyan súlyos volt, hogy a kormánykerék leszakadt és körülbelül 15 méterre repült a végállomástól. A 13 éves lány véralkoholszintje 0,183 volt, miközben Arizonában a 21 év feletti vezetők számára a DUI küszöbérték 0,08%, a 21 év alattiak számára pedig 0,00%.

Az ittas vezetés új mélységei

Fotó: Pexels

Ittas vezetés kiskorúaknál: súlyos következmények

A DPS szóvivője elmondta, hogy a fiatal lányt ittas vezetés miatt vádemelés fenyegeti. Az eset rávilágít, mennyire veszélyes a kiskorúak ittas vezetése és az engedély nélküli autóvezetés.

Szerencsére a gyerekek jól vannak, de ez sokkal rosszabbul is végződhetett volna

– nyilatkozta a hatóság.

Az eset fontos figyelmeztetés a szülők és a fiatalok számára: beszéljenek a gyerekekkel az alkoholfogyasztás és a jogosítvány nélküli vezetés kockázatairól, mert a tinédzserkori autólopás és az ittas vezetés extrém veszélyes kombináció.