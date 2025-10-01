Ittas 13 éves gyerek vezette a lopott autót

Hírlevél

Sokkoló baleset Arizonában. Egy 13 éves lány ittas állapotban vezetett, amikor ellopott egy autót Arizonában, és karambolozott, miközben egy 11 éves gyermek ült mellette az utasülésen. Mindkét gyermeket kórházba vitték, de sérüléseik nem voltak életveszélyesek, az Arizona Állami Rendőrség (DPS) tájékoztatása szerint.
Az ittas tinédzser a reggeli órákban az autópályán a forgalommal szemben hajtott át a középső sávon, majd 160 km/h sebességgel próbálta korrigálni a járművet. Az autó a korlátnak ütközött, többször megpördült és egy fába csapódott. Az ütközés olyan súlyos volt, hogy a kormánykerék leszakadt és körülbelül 15 méterre repült a végállomástól. A 13 éves lány véralkoholszintje 0,183 volt, miközben Arizonában a 21 év feletti vezetők számára a DUI küszöbérték 0,08%, a 21 év alattiak számára pedig 0,00%.

Fotó: Pexels

Ittas vezetés kiskorúaknál: súlyos következmények

A DPS szóvivője elmondta, hogy a fiatal lányt ittas vezetés miatt vádemelés fenyegeti. Az eset rávilágít, mennyire veszélyes a kiskorúak ittas vezetése és az engedély nélküli autóvezetés. 

Szerencsére a gyerekek jól vannak, de ez sokkal rosszabbul is végződhetett volna

– nyilatkozta a hatóság.

Az eset fontos figyelmeztetés a szülők és a fiatalok számára: beszéljenek a gyerekekkel az alkoholfogyasztás és a jogosítvány nélküli vezetés kockázatairól, mert a tinédzserkori autólopás és az ittas vezetés extrém veszélyes kombináció.

 

