Részeg nő randalírozott egy repülőgépen – nem fogja elhinni, hogy mit tett

Sajnos nem egyedi történet Cody Sierra Marie Bryne-é, a 31 éves ittas nő szexuális zaklatás és tettlegesség vádjával került őrizetbe a Salt Lake City nemzetközi repülőtéren.

Az ittas nőt leszállították a Delta repülőgépéről Salt Lake City-ben

Fotó: ROBIN UTRECHT / ANP MAG

A részeg hölgy bántalmazta a Delta-légitársaság egyik dolgozóját, közvetlenül egy Portland felé induló járat felszállása előtt.

A vádak szerint Bryne nem volt hajlandó elhagyni a repülőgépen a folyosót, és amikor felszólították, erőszakosan nekilökte vállát egy alkalmazottnak. A gépről történő eltávolítása után megpróbált visszajutni a biztonsági zónába, ahol újabb konfliktusba keveredett a személyzettel: megragadta az egyik dolgozó nyakát, haját, majd erőszakkal megfogta annak melleit is – írja a NY Post.

Az ittas nő fogdába került

A nő ezután megkísérelt elmenekülni, de a terminál egyik csarnokában elfogták, miközben egy másik járatra próbált jegyet vásárolni. A letartóztatásnak ellenállt, és két rendőrnek kellett lefognia. Később elismerte, hogy ivott, de tagadta a zaklatás vádját vagy hogy melleket markolászott volna.

„Bryne nem volt képes értelmes beszélgetést folytatni, alkoholos ital szaga áradt belőle, nehezen követte az utasításokat, és segítségre szorult a járáshoz” – nyilatkozta a rendőrség szóvivője. A nő jelenleg a Salt Lake megyei fogdában várja további meghallgatását.

A Salt Lake City-i rendőrség szerint a pandémia óta megnőtt az alkoholos befolyásoltságú, rendbontó utasok száma, ami több letartóztatáshoz vezetett a repülőtéren. A szövetségi törvények szerint a repülőgép személyzetének munkáját akadályozó személyeket akár 37 ezer dolláros (12,2 millió fordint) bírsággal is sújthatják.