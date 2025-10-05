Hírlevél

Salt Lake City

Részeg nő randalírozott egy repülőgépen – nem fogja elhinni, hogy mit tett

Letartóztattak egy 31 éves nőt a Salt Lake City nemzetközi repülőtéren, miután a hatóságok szerint ittas állapotban erőszakosan viselkedett, majd szexuálisan zaklatta a Delta-légitársaság dolgozóját. Az incidens közvetlenül a Portlandbe tartó járat felszállása előtt történt, az ittas nő ellen több vádpontban is eljárás indult.
Salt Lake Cityőrizetszexuális zaklatásDelta Airlinesrendőrséglégitársaság

Sajnos nem egyedi történet Cody Sierra Marie Bryne-é, a 31 éves ittas nő szexuális zaklatás és tettlegesség vádjával került őrizetbe a Salt Lake City nemzetközi repülőtéren.

LOS ANGELES - Delta airlines plane at the airport lax ANP /HOLLANDSE HOOGTE /ROBIN UTRECHT netherlands out - belgium out (Photo by ROBIN UTRECHT / ANP MAG / ANP via AFP), ittas nő
Az ittas nőt leszállították a Delta repülőgépéről Salt Lake City-ben
Fotó: ROBIN UTRECHT / ANP MAG

A részeg hölgy bántalmazta a Delta-légitársaság egyik dolgozóját, közvetlenül egy Portland felé induló járat felszállása előtt. 

A vádak szerint Bryne nem volt hajlandó elhagyni a repülőgépen a folyosót, és amikor felszólították, erőszakosan nekilökte vállát egy alkalmazottnak. A gépről történő eltávolítása után megpróbált visszajutni a biztonsági zónába, ahol újabb konfliktusba keveredett a személyzettel: megragadta az egyik dolgozó nyakát, haját, majd erőszakkal megfogta annak melleit is – írja a NY Post.

Az ittas nő fogdába került

A nő ezután megkísérelt elmenekülni, de a terminál egyik csarnokában elfogták, miközben egy másik járatra próbált jegyet vásárolni. A letartóztatásnak ellenállt, és két rendőrnek kellett lefognia. Később elismerte, hogy ivott, de tagadta a zaklatás vádját vagy hogy melleket markolászott volna.

„Bryne nem volt képes értelmes beszélgetést folytatni, alkoholos ital szaga áradt belőle, nehezen követte az utasításokat, és segítségre szorult a járáshoz” – nyilatkozta a rendőrség szóvivője. A nő jelenleg a Salt Lake megyei fogdában várja további meghallgatását.

A Salt Lake City-i rendőrség szerint a pandémia óta megnőtt az alkoholos befolyásoltságú, rendbontó utasok száma, ami több letartóztatáshoz vezetett a repülőtéren. A szövetségi törvények szerint a repülőgép személyzetének munkáját akadályozó személyeket akár 37 ezer dolláros (12,2 millió fordint) bírsággal is sújthatják.

 

