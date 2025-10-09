Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
nagymacska

Meglőtt jaguár küzdött az életéért a folyóban, videón az elképesztő mentőakció

54 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Drámai mentőakció játszódott le Brazíliában, amikor a hatóságok egy súlyosan sebesült jaguárt találtak a folyóban, az életéért küzdve. A katonák egy rögtönzött mentőeszközt eszkábáltak, hogy épségben kimentsék a sebesült jaguárt.
Link másolása
Vágólapra másolva!
nagymacskasérülésmentőakcióBrazíliajaguár

Súlyosan megsebesült jaguár életét mentették meg a hatóságok Brazíliában. A vadállat a Rio Negro folyóban küzdött az életéért, amikor a helyi katonai rendészet emberei észrevették – írja a People. 

Súlyosan megsebesült jaguár életét mentették meg a hatóságok Brazíliában. (A kép illusztráció.)
Súlyosan megsebesült jaguár életét mentették meg a hatóságok Brazíliában. (A kép illusztráció.)

A mentőakcióról készült felvételen jól látszik, amint a kimerült nagymacska megközelíti a hajót, és belemászik a rögtönzött mentőeszközbe, amit a katonák a csónak oldalához rögzítettek. 

Miután a vadállatot biztonságosan rögzítették, óvatosan a partra vontatták, ahol már állatorvosi csapat várta. 

Súlyosan megsérült a jaguár, több lőtt sérülést találtak az állaton

A vizsgálat során kiderült, hogy a jaguárt több lövés érte. A nagymacskát megműtötték, az állapotát stabilizálták, jelenleg is intenzív terápiára szorul. 

Az ügyben a rendőrség is vizsgálatot indított, egyelőre nem tudni, ki lőtt rá az állatra. 

Brazília ad otthont a világ jaguárpopulációjának közel felének. A faj komoly veszélyben van, az erdőirtás, az élőhelyek pusztulása, az orvvadászat és az illegális állatkereskedelem mind hozzájárulnak a létszámuk drasztikus csökkenéséhez. 

@abcworldnews A wounded #jaguar that was found swimming in the #RioNegro in #Brazil was rescued by officials. Footage posted by the Amazonas State Secretariat for Public Security shows the jaguar – which is Brazil’s national animal as well as a protected species – clinging to a float being towed by a military police boat. The military police worked with the Animal Protection Secretariat and a feline specialist to rescue the jaguar. According to local reports, the jaguar had been shot multiple times and had more than 30 pieces of shrapnel in its face, head and neck. Despite its injuries, the jaguar was in stable condition and was treated at a clinic in Manaus before being transferred to a zoo, one report said. #Rescue #Wildlife ♬ original sound - ABC World News Tonight

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!