Meglőtt jaguár küzdött az életéért a folyóban, videón az elképesztő mentőakció

Súlyosan megsebesült jaguár életét mentették meg a hatóságok Brazíliában. A vadállat a Rio Negro folyóban küzdött az életéért, amikor a helyi katonai rendészet emberei észrevették – írja a People.

Súlyosan megsebesült jaguár életét mentették meg a hatóságok Brazíliában. (A kép illusztráció.)

A mentőakcióról készült felvételen jól látszik, amint a kimerült nagymacska megközelíti a hajót, és belemászik a rögtönzött mentőeszközbe, amit a katonák a csónak oldalához rögzítettek.

Miután a vadállatot biztonságosan rögzítették, óvatosan a partra vontatták, ahol már állatorvosi csapat várta.

Súlyosan megsérült a jaguár, több lőtt sérülést találtak az állaton

A vizsgálat során kiderült, hogy a jaguárt több lövés érte. A nagymacskát megműtötték, az állapotát stabilizálták, jelenleg is intenzív terápiára szorul.

Az ügyben a rendőrség is vizsgálatot indított, egyelőre nem tudni, ki lőtt rá az állatra.

Brazília ad otthont a világ jaguárpopulációjának közel felének. A faj komoly veszélyben van, az erdőirtás, az élőhelyek pusztulása, az orvvadászat és az illegális állatkereskedelem mind hozzájárulnak a létszámuk drasztikus csökkenéséhez.