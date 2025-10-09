Meglőtt jaguár küzdött az életéért a folyóban, videón az elképesztő mentőakció

Súlyosan megsebesült jaguár életét mentették meg a hatóságok Brazíliában. A vadállat a Rio Negro folyóban küzdött az életéért, amikor a helyi katonai rendészet emberei észrevették – írja a People.
A mentőakcióról készült felvételen jól látszik, amint a kimerült nagymacska megközelíti a hajót, és belemászik a rögtönzött mentőeszközbe, amit a katonák a csónak oldalához rögzítettek.
Miután a vadállatot biztonságosan rögzítették, óvatosan a partra vontatták, ahol már állatorvosi csapat várta.
A vizsgálat során kiderült, hogy a jaguárt több lövés érte. A nagymacskát megműtötték, az állapotát stabilizálták, jelenleg is intenzív terápiára szorul.
Az ügyben a rendőrség is vizsgálatot indított, egyelőre nem tudni, ki lőtt rá az állatra.
Brazília ad otthont a világ jaguárpopulációjának közel felének. A faj komoly veszélyben van, az erdőirtás, az élőhelyek pusztulása, az orvvadászat és az illegális állatkereskedelem mind hozzájárulnak a létszámuk drasztikus csökkenéséhez.