Elhunyt Jane Goodall, a földanya nővére

A világ gyászolja az etológia úttörőjét. Jane Goodall 91 éves korában hunyt el természetes okokból. Az intézménye által kiadott közlemény szerint Kaliforniában érte a halál, ahol éppen egy előadókörút keretében tartózkodott.
Jane Goodall fiatalon, mindössze 26 évesen érkezett Afrikába, hogy a vadon élő csimpánzokat tanulmányozza. Hivatalos tudományos képzettség nélkül is sikerült elnyernie a főemlősök bizalmát, és olyan megfigyeléseket tett, amelyek alapjaiban változtatták meg a tudomány álláspontját az állatok viselkedéséről és az emberi természet meghatározásáról - írja a BBC.

Jane Goodall 91 éves volt
Jane Goodall öröksége és hatása

Goodall volt az első kutató, aki dokumentálta, hogy 

a csimpánzok képesek szerszámhasználatra

 – például botokkal termeszeket gyűjtöttek –, ezzel bebizonyítva, hogy az intelligencia nem kizárólag az ember sajátja. Felfedezései a National Geographic címlapjára is felkerültek, és az evolúciós tudomány új irányait alapozták meg. Később aktivistaként világszerte küzdött az állatok jogaiért, a csimpánzok védelméért és a környezet megóvásáért.

 Előadásain és könyvein keresztül emberek millióit inspirálta, hogy felelősségteljesebben viszonyuljanak a természethez.

 Egy amerikai őslakos törzs a „földanya nővére” nevet adta neki.

Jane Goodall egészen élete végéig aktívan dolgozott: halála előtt alig egy héttel még New Yorkban állt színpadon, és nem sokkal később podcastban beszélt széleskörű munkásságáról.

Jane Goodall, a "földanya nővére"
Egy élet a természet szolgálatában

Jane Goodall több mint hat évtizedet szentelt a vadon élő csimpánzok tanulmányozásának,

 és fáradhatatlan szószólója volt a bolygó védelmének. Az általa alapított Jane Goodall Intézet ma is azon dolgozik, hogy globális közösséget építsen a remény és a fenntarthatóság jegyében.

Halálával a világ elveszített egy kiemelkedő tudóst és aktivistát, de öröksége tovább él a természet és a jövő generációi számára.

 

