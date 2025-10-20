Megvan, mi okozhatta Jane Goodall halálát

A nemrég nyilvánosságra került halotti anyakönyvi kivonat szerint Jane Goodall halálát szív- és légzési leállás okozta, ez az orvosi kifejezés gyakorlatilag a szívleállás szinonimája. A dokumentum szerint a halál természetes okból következett be – közölte a TMZ.

Jane Goodall

Fotó: Viasat World

Jane Goodall epilepsziás volt

A TMZ értesülései szerint Goodall epilepsziában is szenvedett, de nem tudni, ennek volt-e köze a halálához.

Jane Goodall fiatalon 1957-ben, 26 évesen érkezett Afrikába, hogy a vadon élő csimpánzokat tanulmányozza. Hivatalos tudományos képzettség nélkül is sikerült elnyernie a főemlősök bizalmát, és olyan megfigyeléseket tett, amelyek alapjaiban változtatták meg a tudomány álláspontját az állatok viselkedéséről és az emberi természet meghatározásáról.

Ő volt az első, aki megfigyelte, hogy a csimpánzok eszközöket használnak, ezzel alapjaiban változtatta meg az ember és az állatok közötti különbségről alkotott tudományos felfogást.

Goodall élete során több mint 40 könyvet és tudományos tanulmányt írt, számos nemzetközi díjat kapott, köztük a brit Birodalom Rendjének tagja is volt. A természetvédelem és az állatjogok egyik legfontosabb alakjaként tartják számon.

Halálhírére világszerte politikusok, tudósok és természetvédők fejezték ki részvétüket.

Jane öröksége túlmutat egyetlen életművön. Az ő példája emlékeztet minket arra, hogy az együttérzés, a tudomány és a remény ereje képes megváltoztatni a világot – írta közleményében a Jane Goodall intézet.

Jane Goodall 91 éves volt.