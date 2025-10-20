Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Ki gondolta volna?

Zelenszkij beszólt a budapesti békecsúcsra – Menczer válaszát nem teszi zsebre

Friss

Megvan, mi okozhatta Jane Goodall halálát

jane goodall

Megvan, mi okozhatta Jane Goodall halálát

30 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Szívleállás okozhatta a világ legismertebb etológusának és természetvédőjének a halálát. A 91 éves Jane Goodall október 1-jén hunyt el Kaliforniában, miközben előadókörúton tartózkodott az Egyesült Államokban.
Link másolása
Vágólapra másolva!
jane goodallhalálaszívleállás

A nemrég nyilvánosságra került halotti anyakönyvi kivonat szerint Jane Goodall halálát szív- és légzési leállás okozta, ez az orvosi kifejezés gyakorlatilag a szívleállás szinonimája. A dokumentum szerint a halál természetes okból következett be – közölte a TMZ

Jane Goodall – Fotó: Viasat World
Jane Goodall
Fotó: Viasat World

Jane Goodall epilepsziás volt

A TMZ értesülései szerint Goodall epilepsziában is szenvedett, de nem tudni, ennek volt-e köze a halálához. 

Jane Goodall fiatalon 1957-ben, 26 évesen érkezett Afrikába, hogy a vadon élő csimpánzokat tanulmányozza. Hivatalos tudományos képzettség nélkül is sikerült elnyernie a főemlősök bizalmát, és olyan megfigyeléseket tett, amelyek alapjaiban változtatták meg a tudomány álláspontját az állatok viselkedéséről és az emberi természet meghatározásáról. 

Ő volt az első, aki megfigyelte, hogy a csimpánzok eszközöket használnak, ezzel alapjaiban változtatta meg az ember és az állatok közötti különbségről alkotott tudományos felfogást.

Goodall élete során több mint 40 könyvet és tudományos tanulmányt írt, számos nemzetközi díjat kapott, köztük a brit Birodalom Rendjének tagja is volt. A természetvédelem és az állatjogok egyik legfontosabb alakjaként tartják számon.

Halálhírére világszerte politikusok, tudósok és természetvédők fejezték ki részvétüket. 

Jane öröksége túlmutat egyetlen életművön. Az ő példája emlékeztet minket arra, hogy az együttérzés, a tudomány és a remény ereje képes megváltoztatni a világot – írta közleményében a Jane Goodall intézet. 

Jane Goodall 91 éves volt.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!