1978. október 16-án a világ figyelme Rómára szegeződött: ekkor választották meg a lengyel származású Karol Wojtylát, aki II. János Pál néven vonult be a történelembe. Pápasága nemcsak a katolikus egyházat, hanem az egész világpolitikát is formálta, személyisége pedig emberek millióira volt hatással. Az évforduló alkalmából összegyűjtöttünk 8 különleges érdekességet az életéről.
8 érdekesség II. János Pál pápa életéről
1. János Pál volt az egyetlen pápa, aki fizikai munkásként (napszámosként) dolgozott
A náci megszállás idején a fiatal Karol Wojtyła a krakkói Zakrzówek-kőfejtőben dolgozott, hogy elkerülje a deportálást. Mészkövet tört és talicskával hordta a zúzott követ, miközben –30 °C-os hidegben petróleumzselével védte arcát a fagyástól. Később így írt erről:
A munka Isten teremtő erejében való részvétel.
2. 24 évesen elütötte egy náci teherautó – de túlélte
1944 februárjában egy német katonai jármű gázolta el Krakkóban. Súlyos agyrázkódást és vállsérülést szenvedett, de túlélte. A kórházban született meg benne az elhatározás, hogy pap lesz - ezt az esetet később isteni jelként értelmezte - számol be a Victims of communism.
3. Csodával határos módon menekült meg a nácik elől
1944 augusztus 6-án, a „Fekete vasárnapon”, több ezer férfit hurcoltak el Krakkóban. Wojtyła a pincelakásában arcra borulva imádkozott, miközben a katonák házról házra jártak. Az egyikük megállt az ajtaja előtt, majd továbbment – így életben maradt. Ezt isteni közbeavatkozásként élte meg.
4. Az első pápa, aki mecsetbe lépett és muszlimokkal imádkozott
2001-ben, második közel-keleti útján János Pál belépett a damaszkuszi Omajjád-mecsetbe, hogy tiszteletét fejezze ki az iszlám iránt. Beszédében a megbocsátás és a vallások közötti párbeszéd fontosságát hangsúlyozta.
Már 1985-ben is 80 000 muszlim fiatal előtt beszélt Marokkóban a közös értékekről.
5. Az első pápa, aki hivatalos látogatást tett egy zsinagógában
Fiatalként látta, ahogy zsidó barátait a nácik elhurcolják, ezért különösen fontosnak tartotta a zsidó-keresztény kapcsolatok helyreállítását. 1986-ban belépett a római zsinagógába, ahol a zsidókat „a keresztények idősebb testvéreinek” nevezte, és elítélte az antiszemitizmust. Később diplomáciai kapcsolatot létesített Izraellel.
6. Szenvedélyes síelő volt – egészen 73 éves koráig
Wojtyła imádta a hegyeket és a természetet. A hívek gyakran látták síelni a Tátrában, sőt papként is kirándulni vitte a fiatalokat.
Csak 73 évesen hagyta abba a sportot, amikor csípőműtétre szorult.
A sajtó „Tatry merész síelője” néven emlegette.
7. Titkos színházat működtetett a náci megszállás alatt
A „Rapszodikus Színház” nevű társulatot barátaival hozta létre. Lakásokban, lehúzott redőnyök mögött adtak elő darabokat, miközben kint náci járőrök cirkáltak. A színház segített neki megőrizni az emberi méltóságba vetett hitét még a legnehezebb időkben is - írj a The cor chronicle.
8. Annyit írt, hogy 20 Biblia is kevés lenne hozzá
János Pál hihetetlen munkabírású volt: évente akár 3000 oldalt írt, 12–16 órát dolgozott naponta. Könyvei, enciklikái és beszédei több tízezer oldalt tesznek ki – a hitélet és emberi méltóság üzenetét örökítve tovább.
