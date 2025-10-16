Hírlevél

Rendkívüli!

Bejelentették az Európai Unió küszöbön álló összeomlását

1978. október 16-án választották pápává Karol Wojtylát, vagyis II. János Pált, aki az egyház történetének egyik legkarizmatikusabb vezetője lett. János Pál élete tele volt váratlan fordulatokkal, emberi mélységgel és olyan pillanatokkal, amelyek nemcsak a hívőknek, hanem az egész világnak példát mutattak. Összegyűjtöttünk nyolc érdekességet, amit talán még nem mindenki tud róla.
Szent II. János Pál pápaérdekességévforduló

1978. október 16-án a világ figyelme Rómára szegeződött: ekkor választották meg a lengyel származású Karol Wojtylát, aki II. János Pál néven vonult be a történelembe. Pápasága nemcsak a katolikus egyházat, hanem az egész világpolitikát is formálta, személyisége pedig emberek millióira volt hatással. Az évforduló alkalmából összegyűjtöttünk 8 különleges érdekességet az életéről.

An undated, unlocated handout photo obtained on May 20, 2025 from the Midwest Augustinian Province of Our Mother of Good Counsel shows Pope John Paul II (R) shaking hands with Robert Prevost who would become on May 8, 2025 Pope Leo XIV. (Photo by The Midwest Augustinian Province of Our Mother of Good Counsel / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / THE MIDWEST AUGUSTINIAN PROVINCE OF OUR II. János Pál Pápa MOTHER OF GOOD COUNSEL" - HANDOUT - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS
II. János Pál pápa fiatalon a krakkói kőfejtőben dolgozott
Fotó:  The Midwest Augustinian Province

8 érdekesség II. János Pál pápa életéről

1. János Pál volt az egyetlen pápa, aki fizikai munkásként (napszámosként) dolgozott

A náci megszállás idején a fiatal Karol Wojtyła a krakkói Zakrzówek-kőfejtőben dolgozott, hogy elkerülje a deportálást. Mészkövet tört és talicskával hordta a zúzott követ, miközben –30 °C-os hidegben petróleumzselével védte arcát a fagyástól. Később így írt erről: 

A munka Isten teremtő erejében való részvétel.

2. 24 évesen elütötte egy náci teherautó – de túlélte

1944 februárjában egy német katonai jármű gázolta el Krakkóban. Súlyos agyrázkódást és vállsérülést szenvedett, de túlélte. A kórházban született meg benne az elhatározás, hogy pap lesz - ezt az esetet később isteni jelként értelmezte - számol be a Victims of communism.

Karol Josef Wojtyla, futur pape Jean-Paul II, jeune séminariste en 1944. RV-926293 (Photo by © Collection Roger-Viollet / Roger-Viollet via AFP)
 Karol Wojtyla 1944-ben - Fotó: © Collection Roger-Viollet

3. Csodával határos módon menekült meg a nácik elől

1944 augusztus 6-án, a „Fekete vasárnapon”, több ezer férfit hurcoltak el Krakkóban. Wojtyła a pincelakásában arcra borulva imádkozott, miközben a katonák házról házra jártak. Az egyikük megállt az ajtaja előtt, majd továbbment – így életben maradt. Ezt isteni közbeavatkozásként élte meg.

4. Az első pápa, aki mecsetbe lépett és muszlimokkal imádkozott

2001-ben, második közel-keleti útján János Pál belépett a damaszkuszi Omajjád-mecsetbe, hogy tiszteletét fejezze ki az iszlám iránt. Beszédében a megbocsátás és a vallások közötti párbeszéd fontosságát hangsúlyozta. 

Már 1985-ben is 80 000 muszlim fiatal előtt beszélt Marokkóban a közös értékekről.

5. Az első pápa, aki hivatalos látogatást tett egy zsinagógában

Fiatalként látta, ahogy zsidó barátait a nácik elhurcolják, ezért különösen fontosnak tartotta a zsidó-keresztény kapcsolatok helyreállítását. 1986-ban belépett a római zsinagógába, ahol a zsidókat „a keresztények idősebb testvéreinek” nevezte, és elítélte az antiszemitizmust. Később diplomáciai kapcsolatot létesített Izraellel.

6. Szenvedélyes síelő volt – egészen 73 éves koráig

Wojtyła imádta a hegyeket és a természetet. A hívek gyakran látták síelni a Tátrában, sőt papként is kirándulni vitte a fiatalokat. 

Jean-Paul II (né en 1920), pape, prononçant un discours. RV-746734 (Photo by © Roger-Viollet / Roger-Viollet via AFP)
II. János Pál pápa Fotó: © Roger-Viollet

Csak 73 évesen hagyta abba a sportot, amikor csípőműtétre szorult. 

A sajtó „Tatry merész síelője” néven emlegette.

7. Titkos színházat működtetett a náci megszállás alatt

A „Rapszodikus Színház” nevű társulatot barátaival hozta létre. Lakásokban, lehúzott redőnyök mögött adtak elő darabokat, miközben kint náci járőrök cirkáltak. A színház segített neki megőrizni az emberi méltóságba vetett hitét még a legnehezebb időkben is - írj a The cor chronicle.

8. Annyit írt, hogy 20 Biblia is kevés lenne hozzá

János Pál hihetetlen munkabírású volt: évente akár 3000 oldalt írt, 12–16 órát dolgozott naponta. Könyvei, enciklikái és beszédei több tízezer oldalt tesznek ki – a hitélet és emberi méltóság üzenetét örökítve tovább.

