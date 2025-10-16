1978. október 16-án a világ figyelme Rómára szegeződött: ekkor választották meg a lengyel származású Karol Wojtylát, aki II. János Pál néven vonult be a történelembe. Pápasága nemcsak a katolikus egyházat, hanem az egész világpolitikát is formálta, személyisége pedig emberek millióira volt hatással. Az évforduló alkalmából összegyűjtöttünk 8 különleges érdekességet az életéről.

II. János Pál pápa fiatalon a krakkói kőfejtőben dolgozott

Fotó: The Midwest Augustinian Province

8 érdekesség II. János Pál pápa életéről

1. János Pál volt az egyetlen pápa, aki fizikai munkásként (napszámosként) dolgozott

A náci megszállás idején a fiatal Karol Wojtyła a krakkói Zakrzówek-kőfejtőben dolgozott, hogy elkerülje a deportálást. Mészkövet tört és talicskával hordta a zúzott követ, miközben –30 °C-os hidegben petróleumzselével védte arcát a fagyástól. Később így írt erről:

A munka Isten teremtő erejében való részvétel.

2. 24 évesen elütötte egy náci teherautó – de túlélte

1944 februárjában egy német katonai jármű gázolta el Krakkóban. Súlyos agyrázkódást és vállsérülést szenvedett, de túlélte. A kórházban született meg benne az elhatározás, hogy pap lesz - ezt az esetet később isteni jelként értelmezte - számol be a Victims of communism.

Karol Wojtyla 1944-ben - Fotó: © Collection Roger-Viollet

3. Csodával határos módon menekült meg a nácik elől

1944 augusztus 6-án, a „Fekete vasárnapon”, több ezer férfit hurcoltak el Krakkóban. Wojtyła a pincelakásában arcra borulva imádkozott, miközben a katonák házról házra jártak. Az egyikük megállt az ajtaja előtt, majd továbbment – így életben maradt. Ezt isteni közbeavatkozásként élte meg.

4. Az első pápa, aki mecsetbe lépett és muszlimokkal imádkozott

2001-ben, második közel-keleti útján János Pál belépett a damaszkuszi Omajjád-mecsetbe, hogy tiszteletét fejezze ki az iszlám iránt. Beszédében a megbocsátás és a vallások közötti párbeszéd fontosságát hangsúlyozta.

Már 1985-ben is 80 000 muszlim fiatal előtt beszélt Marokkóban a közös értékekről.

5. Az első pápa, aki hivatalos látogatást tett egy zsinagógában

Fiatalként látta, ahogy zsidó barátait a nácik elhurcolják, ezért különösen fontosnak tartotta a zsidó-keresztény kapcsolatok helyreállítását. 1986-ban belépett a római zsinagógába, ahol a zsidókat „a keresztények idősebb testvéreinek” nevezte, és elítélte az antiszemitizmust. Később diplomáciai kapcsolatot létesített Izraellel.