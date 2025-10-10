Járványriadó: ez a vírus gyorsabban terjed, mint valaha, sorra zárják be az iskolákat!

Japán egészségügyi minisztériuma országos influenzajárványt hirdetett, miután a fertőzések száma néhány nap alatt a négyszeresére nőtt. Több mint négyezer beteget kellett kórházba szállítani, és legalább 135 iskola, óvoda és bölcsőde zárta be kapuit a további fertőzések megelőzése érdekében. A szakértők szerint az új vírusváltozat „alkalmazkodik és fejlődik”, ami nehezíti a megfékezését.

Új járvány söpör végig Japánon, pánik a lakosság körében!

A szakértők szerint a járvány terjedése a globális mozgásnak is köszönhető

A Hokkaidói Egészségtudományi Egyetem professzora, Yoko Tsukamoto szerint az új típusú járvány kialakulása összefüggésbe hozható az emberek egyre intenzívebb utazásaival és a nemzetközi kapcsolatokkal.

A vírus most gyorsabban képes terjedni és alkalmazkodni az új környezetekhez, mint korábban

– figyelmeztetett a szakember.

A professzor hozzátette, hogy az alapvető higiéniai szabályok betartása továbbra is a legjobb védekezés:

rendszeres kézmosás, oltások, valamint a zsúfolt helyek kerülése.

Európában is megkezdődött a felkészülés

A brit egészségügyi hatóságok már elindították az idei influenzaoltási programot, különös tekintettel az idősekre, a várandós nőkre és a krónikus betegekre. A cél, hogy megelőzzék, hogy a mostani járvány Európába is átterjedjen. A japán helyzet azonban emlékeztetőül szolgál:

a vírusok folyamatosan változnak, és a felkészültség hiánya komoly következményekkel járhat.

