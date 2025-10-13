Túl késő lehet: a Föld egy új jégkorszak felé sodródik

A tudósok szerint bolygónk hőmérsékletét természetes folyamatok szabályozzák — ilyen például a kőzetek mállása, ami elnyeli a légköri szén-dioxidot. A jégkorszak kutatói, a Brémai Egyetem és a Kaliforniai Egyetem szakemberei most egy új modellt mutattak be, amely szerint ez a természetes hűtés idővel túlzottan is hatékonnyá válhat - írja a Focus.

A kutatók szerint a tengerfenéken zajló folyamatok akár egy új jégkorszak kezdetét is elindíthatják. Fotó: Illusztrácó/Unsplash

A folyamat kulcsa az algák növekedése és a szén megkötése: amikor a tengervíz foszforral telítődik, az algák gyorsan elszaporodnak, majd elpusztulva a tengerfenékre süllyednek — a megkötött szénnel együtt. Ezzel párhuzamosan az óceán oxigénszintje csökken, a foszfor újrahasznosul, és a hűtő mechanizmus önmagát erősíti.

A modell szerint a túlhűtés akár 100 000 év múlva is új jégkorszakot válthat ki

„A Föld klímája nem mindig stabilizálódik a felmelegedés után — néha túlkompenzál, és az eredetinél is hidegebbé válik” – magyarázta Dominik Hülse, a kutatás egyik vezetője. A modellezések szerint ez a folyamat akár több százezer év alatt egy új jégkorszak kezdetét is elhozhatja.

A szakértők szerint a jelenség olyan, mint egy túlműködő termosztát: miközben visszahűti a bolygót, „átbillenhet” a túloldalra, és tartós lehűlést idézhet elő.

Miért nem jelent megoldást a klímaváltozásra?

Bár elsőre jól hangzik, hogy a Föld „saját magát” is képes lehűteni, a kutatók figyelmeztetnek: ez a természetes korrekció túl lassú ahhoz, hogy megállítsa a mai éghajlati válságot. „Nem az a kérdés, hogy 50 000 vagy 200 000 év múlva jön-e el a következő jégkorszak — most kell cselekednünk, hogy megfékezzük a jelenlegi felmelegedést” – mondta Ridgwell klímakutató.

