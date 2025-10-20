Jenna Ortega merész fém melltartóval kápráztatta el a világot – szexi képek

A 2025-ös Academy Museum Gala ismét a divat és a hírességek legnagyobb estje lett – de ezúttal Jenna Ortega vitte el a show-t. A szexi színésznő fémes, művészi dizájnban jelent meg, amit sokan melltartóhiánynak hittek – pedig valójában egy couture remekmű volt.

Jenna Ortega melltartó nélkül szexizik Fotó: VALERIE MACON / AFP

A szexi Jenna Ortega a gála legmerészebb szettjében

Szombat este Los Angelesben tartották a 2025-ös Academy Museum Gálát, ahol a legnagyobb sztárok vonultak végig a vörös szőnyegen. Jenna Ortega, a népszerű szexi színésznő, egy különleges, Grace Ling által tervezett összeállításban érkezett: barna szatén maxi szoknyát és egy sötét, fémszerű mellvértet viselt.

A szoborszerű felső levelet formázott, szára a nyakán és hátán kanyargott, elöl pedig finoman megvillantott egy kis oldalsó dekoltázst. A híresség haját laza, alacsony lófarokba fogták, sminkje füstös szemmel és halványvörös ajakkal tette teljessé a megjelenést. Minden részlet arról árulkodott: ez a nő pontosan tudja, hogyan kell figyelmet kelteni.

Sokan először azt hitték, Jenna Ortega elfelejtett melltartót venni a gálára, de a valóság sokkal izgalmasabb volt. A fémes mellvért nemcsak kiegészítőként, hanem igazi műalkotásként funkcionált. A darab egy hónappal korábban debütált Grace Ling New York-i bemutatóján – Ortega pedig az első híresség, aki viselhette.

Two snaps for Jenna Ortega at the Academy Museum Gala. 🫰🏼 pic.twitter.com/vfdEdZQiUb — E! News (@enews) October 19, 2025

A tervező az Instagramon osztotta meg a fotókat, a sztár stylistja, Enrique Melendez pedig kommentben dicsérte: „Igazi zseni vagy.” Grace Ling válasza csak megerősítette, hogy Ortega megjelenése a divatvilág egyik legemlékezetesebb pillanata volt. A szexi színésznő önbizalmat, erőt és kifinomultságot sugárzott – minden mozdulata tudatosan kimért, mégis lehengerlően természetes volt – számolt be az eseményről a Page Six.