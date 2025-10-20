Hírlevél

Jenna Ortega merész fém melltartóval kápráztatta el a világot – szexi képek

A vörös szőnyegen megállt az élet egy pillanatra. Ám ekkor Jenna Ortega, a Wednesday sorozat szexi színésznője melltartó nélkül lépett a kamerák elé. A sztár azonban nem feledékeny volt – egy látványos, fémből készült mellpáncélban pózolt, amivel új szintre emelte a vad és szexi nőiességét.
A 2025-ös Academy Museum Gala ismét a divat és a hírességek legnagyobb estje lett – de ezúttal Jenna Ortega vitte el a show-t. A szexi színésznő fémes, művészi dizájnban jelent meg, amit sokan melltartóhiánynak hittek – pedig valójában egy couture remekmű volt.

US actress Jenna Ortega attends the Academy Museum Gala at the Academy Museum of Motion Pictures in Los Angeles on October 18, 2025. (Photo by VALERIE MACON / AFP)
Jenna Ortega melltartó nélkül szexizik Fotó: VALERIE MACON / AFP

A szexi Jenna Ortega a gála legmerészebb szettjében

Szombat este Los Angelesben tartották a 2025-ös Academy Museum Gálát, ahol a legnagyobb sztárok vonultak végig a vörös szőnyegen. Jenna Ortega, a népszerű szexi színésznő, egy különleges, Grace Ling által tervezett összeállításban érkezett: barna szatén maxi szoknyát és egy sötét, fémszerű mellvértet viselt.

 

A szoborszerű felső levelet formázott, szára a nyakán és hátán kanyargott, elöl pedig finoman megvillantott egy kis oldalsó dekoltázst. A híresség haját laza, alacsony lófarokba fogták, sminkje füstös szemmel és halványvörös ajakkal tette teljessé a megjelenést. Minden részlet arról árulkodott: ez a nő pontosan tudja, hogyan kell figyelmet kelteni.

US actress Jenna Ortega attends the Academy Museum Gala at the Academy Museum of Motion Pictures in Los Angeles on October 18, 2025. (Photo by VALERIE MACON / AFP)
Fotó: VALERIE MACON / AFP

Sokan először azt hitték, Jenna Ortega elfelejtett melltartót venni a gálára, de a valóság sokkal izgalmasabb volt. A fémes mellvért nemcsak kiegészítőként, hanem igazi műalkotásként funkcionált. A darab egy hónappal korábban debütált Grace Ling New York-i bemutatóján – Ortega pedig az első híresség, aki viselhette.

A tervező az Instagramon osztotta meg a fotókat, a sztár stylistja, Enrique Melendez pedig kommentben dicsérte: „Igazi zseni vagy.” Grace Ling válasza csak megerősítette, hogy Ortega megjelenése a divatvilág egyik legemlékezetesebb pillanata volt. A szexi színésznő önbizalmat, erőt és kifinomultságot sugárzott – minden mozdulata tudatosan kimért, mégis lehengerlően természetes volt – számolt be az eseményről a Page Six.

 

