Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Merkel megnevezte a háború felelőseit – sokkoló, amit mondott!

Kylie Jenner

Kendall Jenner áttetsző ruhája minden fantáziát beindított

45 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Kendall Jenner ismét bebizonyította, miért tartozik a világ legkeresettebb topmodelljei közé. A 29 éves sztár a párizsi divathét kifutóján lépett fel, ahol testvérét, Kylie Jennert is a közönség soraiban láthatták, aki büszkén tapsolta meg nővérét.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Kylie JennerKendall JennertopmodellSchiaparelliPárizsi Divathét

A Schiaparelli 2026-os tavaszi–nyári kollekció bemutatóján Kendall Jenner egy merész, fekete, áttetsző ruhában lépett a kifutóra a párizsi divathét csütörtöki eseményén. A szupermodell magabiztosan viselte a sejtelmes, tollakkal díszített darabot, amely szinte teljesen átlátszó volt, csupán néhány apró részlet fedte el a testét. A vállpántokat és a hosszú, áttetsző kesztyűket is ugyanez a részletgazdag díszítés tette különlegessé.

Kendalljenner, Kendall Jenner
Kendall Jenner szinte meztelenül vonult a kifutón
Fotó: Shutterstock/SplashNews

Az outfithez Kendall Jenner egyszerű, de hatásos arany fülbevalót és fekete magassarkút választott, ezzel is a hangsúlyt a ruha drámai vonalaira helyezve. A nézők között ott ült húga, Kylie Jenner, aki egy csillogó, ezüstös estélyiben tündökölt. Kylie old Hollywood stílusú hullámokba rendezte a haját, és látványos sminket viselt, amelyet Instagram-történeteiben is megosztott a rajongóival.

Kendall Jenner a divathét sztárja

Ez a kifutós megjelenés csak egy volt Kendall Jenner idei sikersorozatában: 

a modell néhány nappal korábban a L’Oréal Paris bemutatóján is fellépett, ahol szintén hatalmas figyelmet kapott.

US model Kendall Jenner presents a creation for L'Oreal Paris show "Liberte, Egalite, Sororite" (Liberty, Equality, Sisterhood), as part of the Paris Fashion Week Women Ready-to-wear Spring-Summer 2026 collection at the Hotel de Ville, in Paris on September 29, 2025. (Photo by JULIEN DE ROSA / AFP)
A világ egyik legmerészebb topmodellje
Fotó: JULIEN DE ROSA / AFP

A sztárt januárban már láthatták a Schiaparelli show-n, míg szeptemberben New Yorkban tűnt fel a divathéten – 

ahol egyes pletykák szerint ismét közel került korábbi párjához, az NBA-játékos Devin Bookerhez.

Kendall Jenner karrierje továbbra is töretlenül ível felfelé, miközben húga, Kylie Jenner a szépségipar egyik legmeghatározóbb alakja maradt. A két testvér együtt ismét bebizonyította, hogy a Jenner-név továbbra is uralja a divatvilágot.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!