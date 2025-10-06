Kendall Jenner áttetsző ruhája minden fantáziát beindított

A Schiaparelli 2026-os tavaszi–nyári kollekció bemutatóján Kendall Jenner egy merész, fekete, áttetsző ruhában lépett a kifutóra a párizsi divathét csütörtöki eseményén. A szupermodell magabiztosan viselte a sejtelmes, tollakkal díszített darabot, amely szinte teljesen átlátszó volt, csupán néhány apró részlet fedte el a testét. A vállpántokat és a hosszú, áttetsző kesztyűket is ugyanez a részletgazdag díszítés tette különlegessé.

Kendall Jenner szinte meztelenül vonult a kifutón

Fotó: Shutterstock/SplashNews

Az outfithez Kendall Jenner egyszerű, de hatásos arany fülbevalót és fekete magassarkút választott, ezzel is a hangsúlyt a ruha drámai vonalaira helyezve. A nézők között ott ült húga, Kylie Jenner, aki egy csillogó, ezüstös estélyiben tündökölt. Kylie old Hollywood stílusú hullámokba rendezte a haját, és látványos sminket viselt, amelyet Instagram-történeteiben is megosztott a rajongóival.

Kendall Jenner a divathét sztárja

Ez a kifutós megjelenés csak egy volt Kendall Jenner idei sikersorozatában:

a modell néhány nappal korábban a L’Oréal Paris bemutatóján is fellépett, ahol szintén hatalmas figyelmet kapott.

A világ egyik legmerészebb topmodellje

Fotó: JULIEN DE ROSA / AFP

A sztárt januárban már láthatták a Schiaparelli show-n, míg szeptemberben New Yorkban tűnt fel a divathéten –

ahol egyes pletykák szerint ismét közel került korábbi párjához, az NBA-játékos Devin Bookerhez.

Kendall Jenner karrierje továbbra is töretlenül ível felfelé, miközben húga, Kylie Jenner a szépségipar egyik legmeghatározóbb alakja maradt. A két testvér együtt ismét bebizonyította, hogy a Jenner-név továbbra is uralja a divatvilágot.