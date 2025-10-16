Jennifer Aniston 50 felett is úgy pózol, mint egy húszéves – videó

Hírlevél

Villan a kőkemény has, csillog a sztár, dübörög a zene. A főszerepben ezúttal Jennifer Aniston, aki új fitneszreklámjában bebizonyította: 56 évesen is bőven van mit megmutatnia. A sztár egy lendületes videóban tette le ismét a névjegyét.
Jennifer Aniston ismét reflektorfénybe került, méghozzá egy látványos fitneszreklámmal, amelyben hibátlan alakját és energiáját csillogtatta meg.

Jennifer Aniston
Jennifer Aniston Fotó: Getty Images

Jennifer Aniston szexi hasizmokkal virgonckodik

A sztár egy friss Instagram-videóban mutatta meg, hogyan edz és pózol a kamerák előtt. A videóban Jennifer Aniston súlyzókkal pózol, Body Band szalagokkal dolgozik, majd felszabadultan bohóckodik barátai társaságában. A jeleneteket a „Little Bitty Pretty One” című dal kíséri, ami még dinamikusabbá teszi az egészet.

A képen és a videóban egyaránt jól látszik: Jennifer Aniston teste elképesztő formában van. Lapos has, tónusos karok és egy olyan kisugárzás, ami mindenkit levesz a lábáról. A színésznő fekete leggingset, sportmelltartót és levendulaszínű jógás szettet is visel. Mind tökéletesen kiemelik kifogástalan alakját – számolt be a sztárról a Page Six.

Nem olyan régen arról számoltunk be, hogy miért nem lett soha anya Jennifer Aniston.

 

