Jennifer Lopez elárulta, ki csókol a legjobban Hollywoodban – ki nem találnák a győztest

George Clooney, Matthew McConaughey, Ralph Fiennes, Richard Gere, Owen Wilson, Ben Affleck – és a sort még folytathatnák azon hollywoodi világsztárok nevével, akik csókolóztak a filmvásznon Jennifer Lopezzel.

Jennifer Lopez júliusban adott koncertet Budapesten

Fotó: Getty Images / Getty Images

Az 56 éves énekes-színésznő Andy Cohen könnyed beszélgetős műsorában kapta a kérdést, kivel volt a legemlékezetesebb csókjelenete.

Ki nem találnánk, ki lett a győztes. J. Lo nevetve mesélte, hogy a brit színész, Brett Goldstein kapta tőle a „legjobb csók” titulust – írja az NY Post.

Jennifer Lopez nem kertelt

„Brett meglepően szenvedélyes és természetes volt. Egyszerűen tökéletes volt az időzítés, a kémia… minden. Még én is meglepődtem, milyen jó csók volt” – árulta el Jennifer. A kijelentés azért is nagy feltűnést keltett, mert Lopez évekig Ben Affleck felesége volt, akivel több romantikus jelenetük is volt a filmvásznon. Amúgy J. Lo és Goldstein a közelgő Irodai románc (Office Romance) című romantikus vígjátékban szerepeltek együtt. Brett Goldstein, akit sokan a Ted Lasso című sorozatból ismernek, eddig ritkán szerepelt a pletykalapok címlapján – most viszont villámgyorsan a figyelem középpontjába került.