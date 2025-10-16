Jennifer Lopez elárulta, mi volt a legjobb dolog, ami valaha történt vele

Az 56 éves Jennifer Lopez a Howard Stern Show-ban beszélt magánéletéről és legutóbbi válásáról. Az emberek azt gondolnák, hogy egy ilyen szép és népszerű sztár élete minden szempontból nagyszerű, ám a színfalak mögött teljesen más a helyzet – derül ki a Fox News cikkéből.

Jennifer Lopez őszintén beszélt magáról

Fotó: Getty Images / Getty Images

Jennifer Lopez önismereti utat járt be

Lopez eddig négyszer házasodott, leghosszabb kapcsolata Marc Anthonyval tartott, vele 2004 és 2014 között tíz évig volt együtt. 2022-ben újra összejött korábbi szerelmével, Ben Affleckkel, házasságuk azonban mindössze két évig bírta.

Amikor legutóbb elváltam, az volt életem legjobb döntése. Minden segítséget igénybe vettem, volt vallási mentorom, párterapeutám, egyéni terapeutám, még egy coachom is, aki segített megérteni a függőségeket. Azt mondtam magamnak, hogy ha belepusztulok is, de rájövök, mi a baj – nyilatkozta az énekes-színésznő.

Howard Stern kérdésére, hogy valaha érezte-e, hogy „igazán szerették”, Lopez meglepő választ adott: „Nem. De tudom, mit jelent igazán szeretni valakit.”

Elmondása szerint részben azért nem érezte a szeretetet, mert ő sem szerette magát.

Rájöttem, hogy nem arról van szó, hogy nem vagyok szerethető, hanem arról, hogy ők nem voltak rá képesek. Megadtak mindent, amit tudtak, a házakat, a gyűrűket, a házasságot, de nem tudtak többet adni – mondta Lopez.

A válás után az amerikai sztár mély önismereti utat járt be, és most először érzi, hogy igazán jól van a bőrében.

„Megtanultam, miért van szeretethiányom. Ehhez a szüleimmel való kapcsolatomnak ugyanúgy köze van, mint a gyerekkori tapasztalataimnak. Most már tudom, ki vagyok, és értékelem ezt az embert”– jelentette ki.

Lopez hozzátette: rájött, hogy az élet öröme a pillanatokban van, abban, hogy megéljük, ami történik velünk, még a nehézségeket is.

Az egykori házaspár a közelmúltban újra együtt jelent meg a The Kiss of the Spider Woman premierjén, ahol Affleck producerként, Lopez pedig főszereplőként vett részt. Természetesen fotók is készültek, az egyiken jól látszik, hogy Affleck átkarolta volt felesége derekát.