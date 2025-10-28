Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli!

Putyin bejelentése után kitört a pánik: ez lehet a fordulópont a háborúban

Jézus

Megfejtették Jézus töviskoronájának titkát – a lepel árulkodik a részletekről

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Egy új igazságügyi vizsgálat talán pontot tehet a kereszténység egyik legnagyobb rejtélyének végére. A kutatók Jézus töviskoronájának valódi formáját próbálták rekonstruálni a híres torinói leplen látható vérminták alapján.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Jézuskereszténységtöviskoszorútorinói lepel

A DailyMail tájékoztatása alapján a törvényszéki szakértők modern geometriai és anyagvizsgálati módszerekkel elemezték a torinói leplet, amelyről sokan úgy vélik, Jézus testét borította be a keresztre feszítés után. Az eredmények szerint a töviskorona nem sisakszerű volt, hanem inkább egy gyűrűszerű koszorú, amely a homlok, a halánték és a tarkó környékén okozott sebeket.

Italy, Piedmont, Turin, Cattedrale di San Giovanni Battista (St John the Baptist Cathedral), solemn exposition of the Holy Shroud (Photo by MAMO Alessio / hemis.fr / Hemis via AFP)
A torinói lepel egy régóta vitatott eredetű ereklye
Fotó: MAMO ALESSIO / hemis.fr / AFP

A kutatás vezetője, Otangelo Grasso, a vérfoltok elhelyezkedését és a leplen lévő geometriai hiányokat vizsgálta, és arra jutott, hogy a vérmintázatok kizárják a teljes fejfedő formát. A lelet megerősíti, hogy a korona inkább egy királyi gúnyként viselt, kör alakú, tövises koszorú lehetett.

Tudományos elemzés segíthet megérteni Jézus szenvedéseit

A kutató szerint az ókori görög forrásokban használt „stephanos” kifejezés is koszorút, nem pedig sisakot jelentett. A torinói lepel mellett az oviedói halotti kendőn talált vérnyomok is hasonló mintázatot mutattak, tovább erősítve az elméletet.

Secondo Pia's 1898 negative of the image on the Shroud of Turin has an appearance suggesting a positive image. It is used as part of the devotion to Holy Face of Jesus. The Shroud of Turin or Turin Shroud (Italian: Sindone di Torino) is a length of linen cloth bearing the image of a man who appears to have suffered physical trauma in a manner consistent with crucifixion. There is no consensus yet on how the image was created. (Photo by Ann Ronan Picture Library / Photo12 via AFP)
Secondo Pia 1898-as negatívja a torinói lepel képéről
Fotó: AFP / Ann Ronan Picture Library

A vizsgálat szerint a koszorú alakú korona könnyebben elkészíthető volt, kevesebb anyagból, mégis elég stabil ahhoz, hogy rögzítse a töviseket – ez pedig összhangban áll a történelmi leírásokkal és a régészeti leletekkel is.

A kutatók szerint a felfedezés nemcsak Jézus szenvedésének pontosabb megértését segíti, hanem új irányt adhat a vallási műalkotások és ábrázolások tudományos elemzésének is.

Ha érdeklődne hasonló cikkeink iránt, az Origo.hu felületén megtalálja. 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!