Megfejtették Jézus töviskoronájának titkát – a lepel árulkodik a részletekről

A DailyMail tájékoztatása alapján a törvényszéki szakértők modern geometriai és anyagvizsgálati módszerekkel elemezték a torinói leplet, amelyről sokan úgy vélik, Jézus testét borította be a keresztre feszítés után. Az eredmények szerint a töviskorona nem sisakszerű volt, hanem inkább egy gyűrűszerű koszorú, amely a homlok, a halánték és a tarkó környékén okozott sebeket.

A torinói lepel egy régóta vitatott eredetű ereklye

Fotó: MAMO ALESSIO / hemis.fr / AFP

A kutatás vezetője, Otangelo Grasso, a vérfoltok elhelyezkedését és a leplen lévő geometriai hiányokat vizsgálta, és arra jutott, hogy a vérmintázatok kizárják a teljes fejfedő formát. A lelet megerősíti, hogy a korona inkább egy királyi gúnyként viselt, kör alakú, tövises koszorú lehetett.

Tudományos elemzés segíthet megérteni Jézus szenvedéseit

A kutató szerint az ókori görög forrásokban használt „stephanos” kifejezés is koszorút, nem pedig sisakot jelentett. A torinói lepel mellett az oviedói halotti kendőn talált vérnyomok is hasonló mintázatot mutattak, tovább erősítve az elméletet.

Secondo Pia 1898-as negatívja a torinói lepel képéről

Fotó: AFP / Ann Ronan Picture Library

A vizsgálat szerint a koszorú alakú korona könnyebben elkészíthető volt, kevesebb anyagból, mégis elég stabil ahhoz, hogy rögzítse a töviseket – ez pedig összhangban áll a történelmi leírásokkal és a régészeti leletekkel is.

A kutatók szerint a felfedezés nemcsak Jézus szenvedésének pontosabb megértését segíti, hanem új irányt adhat a vallási műalkotások és ábrázolások tudományos elemzésének is.

