Elhunyt az egykori miniszterelnök – 90 évesen érte a halál

A politikus, Jim Bolger, 1935-ben született, és 1972-ben került be az új-zélandi parlamentbe. A Nemzeti Párt vezetőjeként 1990-ben vált az ország miniszterelnökévé, és egészen 1997-ig irányította Új-Zélandot. Kormányzása alatt meghatározó reformokat vezetett be, köztük a ma is működő vegyes arányos választási rendszert (MMP).

90 éves korában elhunyt Jim Bolger – az ember, aki hidat épített népek között

Fotó: ANDREW TURNER / AFP

Bolger nevéhez fűződik a maori közösségekkel való megbékélési folyamat elindítása is. Kormányzása alatt születtek meg az első kárpótlási megállapodások a maori törzsek és az állam között – ezzel új korszakot nyitott az ország történetében.

Jim Bolger: a nemzet egységének szimbóluma

Jim Bolger halála mély nyomot hagyott a politikai életben. Christopher Luxon, Új-Zéland jelenlegi miniszterelnöke úgy fogalmazott:

Jim Bolger elkötelezett és elvhű vezető volt. Politikai ellenfelei is tisztelték benne, hogy soha nem engedte, hogy a nézetkülönbségek személyessé váljanak.

Tukoroirangi Morgan, a Waikato Tainui törzs elnöke pedig kiemelte, hogy Bolger modernizálta a megbékélési folyamatot, és öröksége a maori–kormány viszonyban „felülmúlhatatlan” marad.

Bolger később az Egyesült Államok nagyköveteként is szolgált (1998–2002), majd

Új-Zéland legmagasabb állami kitüntetését, az Order of New Zealand tagságot is megkapta.

Egy korszak lezárult – Jim Bolger öröksége él tovább

Jim Bolger nemcsak politikusként, hanem

a nemzeti egység és a megbékélés jelképének is számított.

Republikánus meggyőződése miatt soha nem fogadott el lovagi címet, de életművét és szolgálatait egész Új-Zéland elismeri.

Családja közleménye szerint a volt miniszterelnök békében hunyt el, felesége, kilenc gyermeke és tizennyolc unokája körében.

