Elhunyt az egykori miniszterelnök – 90 évesen érte a halál

Elhunyt Jim Bolger, Új-Zéland korábbi miniszterelnöke. Jim Bolger neve örökre beíródott Új-Zéland történetébe: a korábbi miniszterelnök 90 éves korában hunyt el. A hírt családja közölte, akik elmondták, hogy Bolger vesebetegséggel küzdött, és szerettei körében távozott.
A politikus, Jim Bolger, 1935-ben született, és 1972-ben került be az új-zélandi parlamentbe. A Nemzeti Párt vezetőjeként 1990-ben vált az ország miniszterelnökévé, és egészen 1997-ig irányította Új-Zélandot. Kormányzása alatt meghatározó reformokat vezetett be, köztük a ma is működő vegyes arányos választási rendszert (MMP).

Jim Bolger, a former New Zealand politician, attends a Proclamation of Accession ceremony for Britain's King Charles III at the Parliament in Wellington on September 11, 2022. King Charles III pledged to follow his mother's example of "lifelong service" in his inaugural address to Britain and the Commonwealth on September 10, after ascending to the throne following the death of Queen Elizabeth II on September 8. (Photo by Andrew Turner / AFP)
90 éves korában elhunyt Jim Bolger – az ember, aki hidat épített népek között
Fotó: ANDREW TURNER / AFP

Bolger nevéhez fűződik a maori közösségekkel való megbékélési folyamat elindítása is. Kormányzása alatt születtek meg az első kárpótlási megállapodások a maori törzsek és az állam között – ezzel új korszakot nyitott az ország történetében.

Jim Bolger: a nemzet egységének szimbóluma

Jim Bolger halála mély nyomot hagyott a politikai életben. Christopher Luxon, Új-Zéland jelenlegi miniszterelnöke úgy fogalmazott:

Jim Bolger elkötelezett és elvhű vezető volt. Politikai ellenfelei is tisztelték benne, hogy soha nem engedte, hogy a nézetkülönbségek személyessé váljanak.

Tukoroirangi Morgan, a Waikato Tainui törzs elnöke pedig kiemelte, hogy Bolger modernizálta a megbékélési folyamatot, és öröksége a maori–kormány viszonyban „felülmúlhatatlan” marad.

Bolger később az Egyesült Államok nagyköveteként is szolgált (1998–2002), majd 

Új-Zéland legmagasabb állami kitüntetését, az Order of New Zealand tagságot is megkapta.

Egy korszak lezárult – Jim Bolger öröksége él tovább

Jim Bolger nemcsak politikusként, hanem 

a nemzeti egység és a megbékélés jelképének is számított.

Republikánus meggyőződése miatt soha nem fogadott el lovagi címet, de életművét és szolgálatait egész Új-Zéland elismeri.

Családja közleménye szerint a volt miniszterelnök békében hunyt el, felesége, kilenc gyermeke és tizennyolc unokája körében.

