Ahogy az őszi napok rövidülnek, egyre többen küzdenek az elalvással és a nyugodt pihenéssel. A megfelelő alvás nemcsak a közérzetet és a hangulatot befolyásolja, hanem az egészségünkre is hatással van. Bizonyos gyümölcsök támogatják a cirkadián ritmust, és segíthetnek abban, hogy valóban pihentető, jó alvásban legyen részünk – írja a Fox News.

Kialvatlan? Ezek a gyümölcsök segítik a jó alvást

Fotó: Unsplash

A melatonin egy természetes hormon, és részben szabályozza az alvás-ébrenlét ciklust. A melatonin megtalálható több gyümölcsben, amelyek antioxidáns-tartalmuknak köszönhetően az éjszakai regenerálódást is segítik.

Gyümölcsök a jó alvásért

A meggy, különösen a Montmorency típus, gazdag melatoninban és triptofánban, ami elősegíti a szerotonin és a melatonin termelődését. A meggy hatása az elalvásban és az alvásminőség javításában már több kutatásban is bizonyított.

A kivi rendszeres fogyasztása szintén hozzájárulhat a jó alvás kialakításához. Egy 2024-es kutatás szerint a kivi fogyasztása jelentősen javította a résztvevők alvásminőségét és a nappali működésüket, különösen sportolók esetében.

A szőlő is tartalmaz melatonint, így ideális esti nasi lehet azok számára, akik szeretnének könnyebben elaludni. Fontos azonban, hogy a szőlőt lehetőleg feldolgozatlanul, eredeti formájában fogyasszuk, mert így juthatunk hozzá a legtöbb tápanyaghoz és antioxidánshoz.

Alvásbarát táplálkozás és életmód

A jó alvást segítő gyümölcsök mellett az életmód is meghatározó. Ajánlott csökkenteni az esti kék fényt, hűvösen és sötétben tartani a hálószobát, valamint törekedni a kiegyensúlyozott alvásbarát táplálkozásra.