Megrázó hír jött Joe Bidenről, már tényleg nagy a baj

Joe Biden agresszív prosztatarák miatt kezdett újabb, öt héten át tartó sugárkezelésbe. A 82 éves volt amerikai elnöknél a betegség májusban diagnosztizált formája tovább súlyosbodott, és elérte a csontokat is — közölte szóvivője szombaton. A kezelési terv részeként Biden otthoni hormonterápiát is kap, hogy megállítsák a rákos sejtek további terjedését – írja a TheSun.

Joe Biden sugárkezelésen vesz részt az agresszív prosztatarák miatt, amely már a csontokra is átterjedt Fotó: SCOTT OLSON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Korábban alelnökként egy számára kellemetlen hírszerzési jelentést is visszatartott, amiről az Origo is beszámolt.