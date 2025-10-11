Megrázó hír jött Joe Bidenről, már tényleg nagy a baj

Hírlevél

Aggasztó hírek érkeztek az egykori amerikai elnökről. Joe Biden most újabb kezelést kap, miután az agresszív prosztatarák a csontjaira is átterjedt. A politikus már megkezdte az öt héten át tartó sugár- és hormonterápiát, hogy lassítsák a daganat terjedését.
Joe Biden agresszív prosztatarák miatt kezdett újabb, öt héten át tartó sugárkezelésbe. A 82 éves volt amerikai elnöknél a betegség májusban diagnosztizált formája tovább súlyosbodott, és elérte a csontokat is — közölte szóvivője szombaton. A kezelési terv részeként Biden otthoni hormonterápiát is kap, hogy megállítsák a rákos sejtek további terjedését – írja a TheSun.

Joe Biden sugárkezelésen vesz részt az agresszív prosztatarák miatt, amely már a csontokra is átterjedt.
Joe Biden sugárkezelésen vesz részt az agresszív prosztatarák miatt, amely már a csontokra is átterjedt Fotó: SCOTT OLSON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Korábban alelnökként egy számára kellemetlen hírszerzési jelentést is visszatartott, amiről az Origo is beszámolt.

 

