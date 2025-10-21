Videón kapták rajta Joe Jonast, hogy kokainhoz nyúlt? – így reagált a sztár a drogvádakra

Joe Jonas, a Jonas Brothers népszerű énekese reagált a vádakra, miután egy vírusvideóban az látszott, hogy a koncertje előtt az orrához nyúl és egy törölközővel dörzsöli az arcát. A videó 11 millió megtekintést gyűjtött a TikTokon, és sokan azonnal kokainhasználattal gyanúsították a 36 éves énekest – írja az Independent.
A sztár az Esquire-nek adott interjúban tisztázta a helyzetet: „Soha nem értem hozzá kokainhoz az életemben. De ha mégis, biztosan nem a színpadon csinálnám.”
A felvétel a Jonas Brothers kaliforniai koncertje előtt készült, és a rajongók egy része viccesen „Snow Brothersnek” nevezte a triót, de utaltak a „Cake by the Ocean” című dalra is („Coke by the Ocean”). Mások azonban megvédték az énekest, mondván, hogy valószínűleg csak náthás volt.
Jonas korábban kommentelt is a videóhoz: „Azta, még soha nem voltatok taknyosak?” — írta, bár a megjegyzést később törölte.
Joe Jonas és Demi Lovato újra együtt a színpadon
A Jonas Brothers JONAS20: Greetings from Your Hometown Tour turnéja több virális pillanatot is hozott. A legemlékezetesebb közülük az volt, amikor Demi Lovato csatlakozott a fiúbandához a MetLife Stadionban, és együtt adták elő a This is Me című Camp Rock-slágert. Érdekes, hogy korábban az énekesnőt is megvádolták tiltott szerek használatával.
Lovato később úgy nyilatkozott: „Nagyon gyógyító és szép élmény volt. Sok mindenen mentünk keresztül együtt, jó volt újra együtt lenni velük.”
