Johnny Depp rajongók figyelem! Legendás filmszerepet vállalt el a sztár

A hollywoodi sztár, Johnny Depp ismét reflektorfénybe kerül: a Paramount stúdió bejelentette, hogy ő játssza a főszerepet az Ebenezer: A Christmas Carol című filmben. A produkciót Ti West rendezi, aki korábban az A24 horrorsikereivel – X, Pearl és MaXXXine – hívta fel magára a figyelmet. A forgatókönyvet Nathaniel Halpern írta, a producer Emma Watts lesz, a bemutatót pedig 2026. november 13-ára tűzték ki - számol be a DEADLINE.

Ti West és Johnny Depp együtt dolgoznak a Paramount új Dickens-adaptációján.

Fotó: ANNA KURTH / AFP

Johnny Depp új szerepben tér vissza a mozivászonra

A film Charles Dickens klasszikus művén, a Karácsonyi éneken alapul, de a készítők egy sötétebb, izgalmasabb tónusú adaptációt ígérnek. A történet ezúttal is az idős, mogorva Ebenezer Scrooge körül forog, akit három szellem – a Múlt, a Jelen és a Jövő – vezet végig saját életének tanulságain. A Paramount produkciója egy thrillerbe hajló, természetfeletti karácsonyi mese lesz, amely egyszerre klasszikus és modern feldolgozás.

A filmben Andrea Riseborough is fontos szerepet kapott, aki korábban az To Leslie és a Mandy című filmekben nyújtott emlékezetes alakítást. A rendező Ti West számára ez az első nagystúdiós megbízás, amellyel kilép az indie-horror világából. A produkció Emma Watts produceri felügyelete alatt készül, az executive producerek között pedig Stephen Deuters és Jason Forman is szerepelnek.

A 2022-es rágalmazási per óta Johnny Depp karrierje új lendületet vett. A színész nemrég fejezte be a Lionsgate „Day Drinker” című film forgatását Penélope Cruz oldalán, most pedig ismét egy ikonikus karaktert formálhat meg. A Scrooge-szerep tökéletesen illik Depp különc és karizmatikus színészi stílusához, amelyet olyan alakításaiban láthattunk, mint Jack Sparrow, a Kalapos vagy Willy Wonka.

