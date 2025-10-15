Hírlevél

Jonah Hill

Olyan brutálisan lefogyott a hollywoodi sztár, mintha halálos beteg volna

A színész, aki évtizedek óta küzd a súlyával, most lenyűgöző átalakuláson ment keresztül. Jonah Hill legújabb filmje, a Cut Off forgatásán mutatta meg drasztikus fogyásának végeredményét. Rá sem ismernénk, ha szembe jönne velünk az utcán.
Jonah Hillt idehaza leginkább a Pénzcsináló, a 21 Jump Street vagy a Wall Street farkasa című filmből ismerhetik.

LOS ANGELES, CALIFORNIA - NOVEMBER 17: Jonah Hill attends Netflix's Don't Look Up LA Tastemaker Screening at ROSS HOUSE on November 17, 2021 in Los Angeles, California. Tommaso Boddi/Getty Images for Netflix/AFP (Photo by Tommaso Boddi / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Jonah Hill évek óta küzd a súlyfeleslegével, emiatt a média is támadta
Fotó: TOMMASO BODDI / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A 41 éves színész mindig súlyproblémákkal küzdött, ám most olyan formában van mint még talán soha. 

A hollywoodi sztárt a napokban laza öltözetben, sötét farmerben, Liverpool-focimezben, San Diego Padres baseballsapkában és napszemüvegben jelent meg a Los Angeles-i forgatáson. A szünetekben beszélgetett a stábtagokkal, vizet ivott, és szemmel láthatóan élvezte a kellemes időt és a napot – írja a Page Six.

Jonah Hill bámulatosa fogyása

A rajongók megdöbbentek a képeken, amiket Hillről közölt a sajtó. A fotókon jól látszik, drámaian lefogyott. A kommentelők közül egyesek azt is felvetették, hogy talán elkapta a halálos kórt, halálos beteg, ezért ilyen vékony. Amúgy a most forgatott Cut Off című filmben Hill nemcsak főszereplő, hanem rendező és író is. A bemutató várhatóan 2026-ban lesz.

Hill korábban őszintén beszélt súlyproblémáiról és a média ádáz kritikáiról. A 2022-es Stutz című dokumentumfilmjében elmondta, hogy a sajtó kegyetlen megjegyzései súlyosan befolyásolták mentális egészségét és személyes fejlődését. A színész küzdelmei és átalakulása inspirációt jelenthetnek mindazok számára, akik hasonló problémákkal küzdenek.

 

