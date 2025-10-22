Küszködés a luxusért – Justin Bieber felesége bajba került a gálán

Justin Bieber és felesége, Hailey Bieber ismét reflektorfénybe kerültek – ezúttal nem a zenész karrierje, hanem a modell ruhaválasztása miatt. A 28 éves amerikai topmodell a Los Angeles-i Academy Museum of Motion Picture Arts and Sciences gáláján jelent meg egy Schiaparelli luxusruhában, amely egy merev, testszínű fűzőből, magas hasítékú szoknyából és csillogó kristályokból állt – írja a Lentra.

Justin Bieber felesége, Hailey Bieber a Schiaparelli fűzőben, amelyben ülni sem tudott

Fotó: AMY SUSSMAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A látvány pazar volt, ám a merev konstrukció miatt Hailey a vacsora alatt képtelen volt leülni – erről maga posztolt fotókat az Instagram-oldalán. A képeken látszik, hogy a híresség kénytelen volt állva tölteni az estét, miközben próbálta megőrizni elegáns megjelenését.

Justin Bieber csak nézte, ahogy felesége szenvedett a fűzőben

A rajongók a közösségi médiában egyszerre sajnálták és csodálták Hailey kitartását, miközben többen megjegyezték: „a szépségért néha szenvedni kell”. A modell stylistjai szerint a Schiaparelli-ruha valódi mestermunka volt, ám egyértelműen nem a kényelemre tervezték.

Korábban Hailey Bieber arról is beszélt, mire költötte azt az egymilliárd dollárt, amelyet kozmetikai márkája, a Rhode eladásából keresett — most azonban minden figyelem a fűzőjére irányult.

