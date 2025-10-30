A színész halálhírét édesanyja erősítette meg a TMZ-nek, elmondva, hogy fia szerda hajnalban, otthonában, Marylandben hunyt el. A Kaliforniába jöttem című sorozat főszereplője Will Smith volt.

Floyd Roger Myers Jr. 1992-ben tűnt fel a Kaliforniába jöttem című sorozatban

Fotó: Unsplash

1992-ben mutatkozott be a Kaliforniába jöttem egyik epizódjában

Floyd Roger Myers Jr. az utóbbi években súlyos egészségügyi problémákkal küzdött. Az elmúlt három évben három szívrohama volt, és 2023 júliusában kómába is került. Akkor azt írta közösségi oldalán:

Hálás és áldott vagyok, hogy életben maradtam.”

A színész 1992-ben tűnt fel a Kaliforniába jöttem egyik epizódjában, emellett Marlon Jacksont játszotta a The Jacksons: An American Dream című minisorozatban, és szerepelt a Young Americans című sorozatban is.

Myers négy gyermeket hagyott hátra – Taelynt, Kinsleyt, Tylert és Knoxot. Testvére, Tyree, adománygyűjtést indított a család megsegítésére, és úgy jellemezte őt, mint „szerető testvért és odaadó apát”.

A rajongók és a kollégák a közösségi médiában búcsúztak tőle:

„Nyugodj békében, fiatal Will.”

„42 évesen, túl fiatalon ment el… szeretet a családjának.”

"Fresh Prince of Bel Air" Child Actor Floyd Roger Myers Jr. Dead at 42 https://t.co/cjVtdejMQE pic.twitter.com/p2p8YMjD8w — TMZ (@TMZ) October 30, 2025

Myers halála néhány hónappal azután következett be, hogy Malcolm-Jamal Warner, a sorozat egy másik sztárja is elhunyt.

