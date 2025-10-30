Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Link másolása
Vágólapra másolva!
42 éves korában, szívroham következtében meghalt Floyd Roger Myers Jr., aki a kultikus sorozat, a Kaliforniába jöttem egyik epizódjában a fiatal Will Smith-t alakította.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Kaliforniába jöttemsorozatWill Smith

A színész halálhírét édesanyja erősítette meg a TMZ-nek, elmondva, hogy fia szerda hajnalban, otthonában, Marylandben hunyt el. A Kaliforniába jöttem című sorozat főszereplője Will Smith volt. 

Floyd Roger Myers Jr. 1992-ben tűnt fel a Kaliforniába jöttem című sorozatban – Fotó: Unsplash
Floyd Roger Myers Jr. 1992-ben tűnt fel a Kaliforniába jöttem című sorozatban
Fotó: Unsplash

1992-ben mutatkozott be a Kaliforniába jöttem egyik epizódjában

Floyd Roger Myers Jr. az utóbbi években súlyos egészségügyi problémákkal küzdött. Az elmúlt három évben három szívrohama volt, és 2023 júliusában kómába is került. Akkor azt írta közösségi oldalán:

Hálás és áldott vagyok, hogy életben maradtam.”

A színész 1992-ben tűnt fel a Kaliforniába jöttem egyik epizódjában, emellett Marlon Jacksont játszotta a The Jacksons: An American Dream című minisorozatban, és szerepelt a Young Americans című sorozatban is.

Myers négy gyermeket hagyott hátra – Taelynt, Kinsleyt, Tylert és Knoxot. Testvére, Tyree, adománygyűjtést indított a család megsegítésére, és úgy jellemezte őt, mint „szerető testvért és odaadó apát”.

A rajongók és a kollégák a közösségi médiában búcsúztak tőle:

„Nyugodj békében, fiatal Will.”
„42 évesen, túl fiatalon ment el… szeretet a családjának.”

Myers halála néhány hónappal azután következett be, hogy Malcolm-Jamal Warner, a sorozat egy másik sztárja is elhunyt.

Az Origón megírtuk Will Smith pályafutásának öt legemlékezetesebb pofára esését

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!