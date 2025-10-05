Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Hajmeresztő új uniós szabályok jönnek – ez minden autósra vonatkozni fog

Kalifornia

Horror a házban: titkos padláson találtak rá az eltűnt nő holttestére

40 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Napok óta eltűntként kerestek egy fiatal nőt Vallejo városában, majd egy titkos padlásbejáraton találtak rá, de már holtan. A kaliforniai gyilkosság sokkolta a közvéleményt.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Kaliforniaeltűntgyilkosság

A rendőrség szerint a 28 éves Renia Lewist múlt péntek óta nem látták, hivatalosan azonban csak vasárnap jelentették az eltűnését – írja a Fox News. A kaliforniai gyilkosság ügyében akkor történt előrelépés, amikor abban a helyi házban kezdték el keresni a nőt, ahol már előtte is jártak, de csak felületes kutatást végeztek, így semmit nem találtak.

A kaliforniai gyilkosság megoldásához bírói engedély kellett (illusztráció) – Fotó: Unsplash.
A kaliforniai gyilkosság megoldásához bírói engedély kellett (illusztráció) – Fotó: Unsplash.

A kaliforniai gyilkosság sokkolta a helyi közösséget

Egy bírói engedélynek köszönhetően azonban alaposabb vizsgálatot tartottak a házban, és ekkor fedezték fel a padlás rejtett bejáratát.

A titkos bejárat mögött megtaláltuk egy nő holttestét, akit minden valószínűség szerint az eltűntként keresett Lewisként azonosítottunk – áll a rendőrség közleményében.

A nyomozás során a hatóságok arra jutottak, hogy a 41 éves Douglas Irwin Shaw lehet a nő gyilkosa. A szintén Vallejóban élő férfit letartóztatták, majd a kihallgatáson beismerte a szörnyű bűncselekményt. „A férfit gyilkosság vádjával a Solano megyei börtönbe szállították” – közölte a rendőrség.

Ez egy szívszorító, értelmetlen erőszakos cselekmény volt, amelynek nincs helye a közösségünkben. Büszke vagyok a nyomozóinkra, hogy sikerült elfogni az elkövetőt, de mindenekelőtt a család fájdalmában osztozunk – mondta Jason Ta, a helyi rendőrkapitány. 

Egy X-en látható fotón nyilvánosságra hozták a gyilkos és az áldozat fényképét.

A hatóságok közölték, hogy Lewis halála idén a tizennegyedik gyilkosság Vallejóban. A nyomozás tovább folytatódik, a rendőrség egyelőre nem közölt információt az indítékról, és azt sem tudni, hogy a gyanúsított és az áldozat ismerték-e egymást.

Három hónapja egy olyan gyilkosságról számolt be az Origo, ahol tizenhárom év után azonosították a tettest

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!