Horror a házban: titkos padláson találtak rá az eltűnt nő holttestére

A rendőrség szerint a 28 éves Renia Lewist múlt péntek óta nem látták, hivatalosan azonban csak vasárnap jelentették az eltűnését – írja a Fox News. A kaliforniai gyilkosság ügyében akkor történt előrelépés, amikor abban a helyi házban kezdték el keresni a nőt, ahol már előtte is jártak, de csak felületes kutatást végeztek, így semmit nem találtak.

A kaliforniai gyilkosság sokkolta a helyi közösséget

Egy bírói engedélynek köszönhetően azonban alaposabb vizsgálatot tartottak a házban, és ekkor fedezték fel a padlás rejtett bejáratát.

A titkos bejárat mögött megtaláltuk egy nő holttestét, akit minden valószínűség szerint az eltűntként keresett Lewisként azonosítottunk – áll a rendőrség közleményében.

A nyomozás során a hatóságok arra jutottak, hogy a 41 éves Douglas Irwin Shaw lehet a nő gyilkosa. A szintén Vallejóban élő férfit letartóztatták, majd a kihallgatáson beismerte a szörnyű bűncselekményt. „A férfit gyilkosság vádjával a Solano megyei börtönbe szállították” – közölte a rendőrség.

Ez egy szívszorító, értelmetlen erőszakos cselekmény volt, amelynek nincs helye a közösségünkben. Büszke vagyok a nyomozóinkra, hogy sikerült elfogni az elkövetőt, de mindenekelőtt a család fájdalmában osztozunk – mondta Jason Ta, a helyi rendőrkapitány.

Egy X-en látható fotón nyilvánosságra hozták a gyilkos és az áldozat fényképét.

A hatóságok közölték, hogy Lewis halála idén a tizennegyedik gyilkosság Vallejóban. A nyomozás tovább folytatódik, a rendőrség egyelőre nem közölt információt az indítékról, és azt sem tudni, hogy a gyanúsított és az áldozat ismerték-e egymást.

