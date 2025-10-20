Az orosz külügyi szóvivő, Marija Zaharova ostobaságnak nevezte Kaja Kallas észt politikus kijelentéseit, aki kellemetlennek tartja, hogy Vlagyimir Putyin és Donald Trump találkozója európai földön zajlik majd.

Moszkva válaszolt Kallas botrányos kijelentésére Fotó: SEFA KARACAN / ANADOLU

Zaharova ironikusan reagált az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének szavaira. „Csak egy kérdésem van: valaki utasította őt, hogy ezt mondja?” – tette fel a kérdést az orosz diplomata, hozzátéve, hogy Kallas „soha nem tartozott a kiemelkedő diplomaták közé”, és „a gondolatai is meglehetősen összefüggéstelenek”.

Kallas korábban a Reutersnek azt mondta, hogy a Putyin–Trump-találkozó „nem túl kellemes”, és kétségbe vonta annak hatékonyságát. Bár elismerte, hogy Trump őszintén törekszik a háború befejezésére, szerinte ezek a megbeszélések „nem hoznak eredményt, ha Ukrajna vagy Európa nincs jelen”.

Zaharova viszont azzal vádolta az Európai Uniót, hogy szándékosan próbálja feszíteni a helyzetet a két elnök budapesti találkozója előtt. „Nyilvánvaló, hogy mindent megtesznek a konfliktus eszkalálásáért – ahogy 2022-ben is tették, amikor megakadályozták a Kijev által kért és Oroszország által lehetővé tett béketárgyalásokat” – fogalmazott.

A szóvivő hangsúlyozta: az orosz diplomaták „mély és komoly” előkészítő munkát végeznek a találkozó sikeréért. „A diplomáciai csatornákon keresztül is folynak az egyeztetések különböző szinteken – ez a Putyin–Trump-találkozó előkészítésének valóban alapos és felelősségteljes folyamata” – mondta Zaharova.