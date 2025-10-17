Kalóriát számol, mégis hízik? Kiderült, mi áll a háttérben!

Nem minden kalória egyforma: A Koppenhágai Egyetem kutatói 43 egészséges férfit vizsgáltak 20 és 35 év között, akik három-három hétig kétféle étrendet követtek: egy erősen feldolgozott (pl. készételek, felvágottak, ízesített joghurtok, üdítők) és egy természetes alapanyagokra épülő étrendet (pl. friss zöldségek, gyümölcsök, hal, tojás, teljes kiőrlésű gabonák, magvak) - írja a Fox News.

A kalória, ami nem csak hizlal, de a hormonjait is tönkreteheti! (A kép illusztráció!)

Fotó: Pexels

A két étrend kalóriatartalma megegyezett, ám az eredmény mégis meghökkentő volt. A feldolgozott ételeket fogyasztók átlagosan 1 kg zsírt szedtek magukra, romlottak a szív-érrendszeri funkcióik és csökkent a tesztoszteron- és FSH-szintjük, amelyek kulcsfontosságúak a férfi termékenységben.

A kutatók szerint tehát nemcsak a kalória mennyisége, hanem annak forrása is döntő az egészség szempontjából. A feldolgozott ételekben található adalékanyagok hormonális és anyagcsere-zavarokat okozhatnak.

Miért veszélyesek az ultra-feldolgozott ételek?

Az úgynevezett ultrafeldolgozott élelmiszerek nemcsak a testsúlyra, hanem a hormonrendszerre is hatnak. A tanulmány szerint ezek az élelmiszerek növelik a zsírtömeget, csökkentik a tesztoszteronszintet, rontják a spermiumok minőségét és emelik a szennyező anyagok koncentrációját.

Romain Barrès, a kutatás vezetője így fogalmazott:

Meglepő, mennyi testi funkció sérül már rövid idő alatt is, ha feldolgozott ételeket fogyasztunk. Az eredmények arra utalnak, hogy a jelenlegi táplálkozási ajánlásokat újra kell gondolni.

A kalória forrása a kulcs az egészséghez

Az orvosok szerint a férfiak anyagcseréje és hormonháztartása különösen érzékenyen reagál a táplálék minőségére. Dr. David Shusterman, New York-i urológus szerint:

Nem a kalória számít, hanem az, miből jön. A gyorsan felszívódó, adalékos ételek hosszú távon szabotálják a szervezet természetes egyensúlyát.

A szakértők hangsúlyozzák, hogy a feldolgozott ételek nemcsak hízáshoz vezethetnek, hanem csökkenthetik a férfi nemi hormonok termelődését is – még akkor is, ha valaki nem eszik többet a megszokottnál.

Mit tehet az, aki egészségesebb kalóriát szeretne bevinni?

Részesítse előnyben a friss, természetes alapanyagokat (zöldség, gyümölcs, hal, tojás, magvak)

Kerülje a túlzottan feldolgozott, csomagolt ételeket

Figyeljen a rostbevitelre , ami segíti az anyagcserét és csökkenti a gyulladásokat

Tartsa mértékkel a fehér lisztes és cukros termékeket

Az eredmények arra figyelmeztetnek, hogy a „minden kalória számít” elv félrevezető lehet — ugyanannyi kalória is egészen más hatással lehet a testre attól függően, honnan származik.