Kamala Harris újra házhoz megy a pofonért? Megint Trump ellen készül

A BBC-nek adott londoni interjúban Kamala Harris egyértelművé tette, hogy továbbra is politikai ambíciói vannak. A volt alelnök — aki 2024-ben Donald Trumptól szenvedett vereséget — kijelentette: „Nem végeztem. A szolgálat az életem része, a csontjaimban van" – írja a BBC.

Kamala Harris a BBC-interjúban beszélt arról, hogy politikai pályája még nem ért véget, és ismét célba venné a Fehér Házat. Fotó: LEIGH VOGEL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A politikus szerint a jövőben biztosan lesz női elnöke az Egyesült Államoknak, és nem zárta ki, hogy ez akár ő maga lehet. Amikor a riporter rákérdezett, hogy elképzelhető-e egy újabb indulás, Harris mosolyogva felelte: „Talán.”

A demokrata politikus ugyanakkor elutasította a felméréseket, amelyek szerint kicsi az esélye, hogy ő legyen pártja jelöltje 2028-ban. Mint mondta, „ha a közvélemény-kutatásokra hallgattam volna, soha nem ültem volna most itt.”

Kamala Harris Trumpot „zsarnoknak” nevezte

Kamala Harris kemény szavakkal illette korábbi riválisát, Donald Trumpot, akit „tyrannusnak” és „autokratának” nevezett. Azt állította, hogy minden olyan félelme beigazolódott, amelyet a kampányban megfogalmazott: Trump valóban politikai fegyverként használja a hatalmat, és megpróbálja elhallgattatni a kritikát.

Példaként hozta fel a humorista Jimmy Kimmel felfüggesztését is, amelyet szerinte a Trump-adminisztráció nyomására hajtott végre a műsorszolgáltató.

Könyvet is írt a kudarcáról

Kamala Harris nemrég megjelent könyvében, a 107 Days című visszaemlékezésben részletesen leírja, hogyan élte meg a Biden visszalépése utáni, villámgyors kampányt. A politikus szerint ha több ideje lett volna, közelebb kerülhetett volna a választókhoz és a gazdasági kérdésekhez.

Most azonban, a könyvturnéja során, mintha már egy új kampány alapjait tenné le. Bár konkrét bejelentésre még nem került sor, a jelek szerint Kamala Harris készen áll egy újabb összecsapásra a Fehér Házért.

