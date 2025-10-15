Hírlevél

Felháborító: ezeknek a gyerekeknek fizetniük kell, hogy anyjukkal karácsonyozhassanak

Sokan megbotránkoztak, amikor kiderült, hogy Carla Bellucci idén is komoly összeget kér az ünnepi menüért. A 44 éves, egykori glamour modell még saját gyermekeitől is pénzt kér, mondván: nem jótékonysági intézmény, hanem házigazda, aki megdolgozik a karácsonyi vacsoráért.
Carla Bellucci, akit korábban „Britannia leggyűlöltebb nőjeként” emlegettek, idén 250 ezer forintot kér el fejenként az ünnepi, négyfogásos karácsonyi vacsoráért - számol be a The Sun.

karácsonyi vacsora
Négyfogásos karácsonyi vacsora és pezsgő de csak nyolcig tart az este
Fotó: Unsplash

Karácsonyi vacsora 250 ezerért – mindenki fizet, még a gyerekek is

A hertfordshire-i édesanya ezzel 50 ezer forinttal emelte a tavalyi árakat, amikor még „csupán” 200 ezret számolt fel. Korábban két gyermeke, a 20 éves Tanisha és 19 éves fia ingyen ehettek, de idén nekik is fizetniük kell. „Ha családi karácsonyt akarnak, akkor fizessenek – nem hagyom, hogy bárki kihasználjon” – mondta Carla.

A vendégek korlátlan pezsgővel kezdhetik az estét, de pontosan este nyolckor Carla mindenkit hazaküld – beleértve a saját gyermekeit is. 

Már nem laknak otthon, így idén vendégnek számítanak

 – magyarázta.

Ha a fiatalok ott akarnak aludni, plusz 80 ezer forintot kell fizetniük fejenként. Az anya szerint az ár teljesen indokolt, hiszen neki kell bevásárolni, főzni és tálalni. 

Ha kérhetnék egymilliót, megtenném

 – tette hozzá.
Szerinte a családtagoknak inkább örülniük kellene, hogy nem nekik kell bajlódniuk az ünnepi menüvel.

