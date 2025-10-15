Felháborító: ezeknek a gyerekeknek fizetniük kell, hogy anyjukkal karácsonyozhassanak

Carla Bellucci, akit korábban „Britannia leggyűlöltebb nőjeként” emlegettek, idén 250 ezer forintot kér el fejenként az ünnepi, négyfogásos karácsonyi vacsoráért - számol be a The Sun.
Karácsonyi vacsora 250 ezerért – mindenki fizet, még a gyerekek is
A hertfordshire-i édesanya ezzel 50 ezer forinttal emelte a tavalyi árakat, amikor még „csupán” 200 ezret számolt fel. Korábban két gyermeke, a 20 éves Tanisha és 19 éves fia ingyen ehettek, de idén nekik is fizetniük kell. „Ha családi karácsonyt akarnak, akkor fizessenek – nem hagyom, hogy bárki kihasználjon” – mondta Carla.
A vendégek korlátlan pezsgővel kezdhetik az estét, de pontosan este nyolckor Carla mindenkit hazaküld – beleértve a saját gyermekeit is.
Már nem laknak otthon, így idén vendégnek számítanak
– magyarázta.
Ha a fiatalok ott akarnak aludni, plusz 80 ezer forintot kell fizetniük fejenként. Az anya szerint az ár teljesen indokolt, hiszen neki kell bevásárolni, főzni és tálalni.
Ha kérhetnék egymilliót, megtenném
– tette hozzá.
Szerinte a családtagoknak inkább örülniük kellene, hogy nem nekik kell bajlódniuk az ünnepi menüvel.
Fújni fogja az orrát, de a gyógyszereken sokat spórolhat. Részletek az Origo oldalán.