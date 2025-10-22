Állami látogatást kezdett a Vatikánban a brit uralkodó

III. Károly király és hitvese, Kamilla áprilisban már járt állami látogatáson, vagyis hivatalosan az olasz államfő vendégeként Rómában.

III. Károly a Vatikánt is felkeresi római útja során

Az eredeti tervek szerint ugyancsak állami látogatás keretében a Vatikánt is felkeresték volna, de indulásuk előtt nem sokkal az a döntés született, hogy nem találkoznak XIV. Leó elődjével, Ferenc pápával, akit február közepétől több mint egy hónapig tüdőgyulladással kezeltek a római Gemelli kórházban.

III. Károlyt és Kamillát azonban végül mégis fogadta az azóta elhunyt Ferenc pápa húszperces magánjellegű audiencián, de ez hivatalosan nem számított állami látogatásnak, és az esemény nélkülözte is az ilyen jellegű találkozók hagyományos külsőségeit.

III. Károly ökumenikus szertartáson vesz részt

Szerdán azonban a brit uralkodó és felesége újból ellátogatott a Vatikánba, ahol ezúttal teljes körű állami látogatás keretében fogadja őket XIV. Leó pápa. A Buckingham-palota tájékoztatása szerint III. Károly és XIV. Leó a látogatás során ökumenikus szertartáson vesz részt a Sixtus-kápolnában, ahol közösen imádkoznak majd. Az esemény rendkívüli jelentőségű lesz, mivel ilyesmire nem volt példa azóta, hogy VIII. Henrik király – miután kudarccal végződtek arra irányuló diplomáciai erőfeszítései, hogy a pápa semmisnek mondja ki házasságát Aragóniai Katalinnal – a XVI. században szakított Rómával, és külön törvények alapján saját magát tette meg az új anglikán államegyház, az Anglicana Ecclesia világi vezetőjévé.

Az anglikán egyház azóta is államegyháznak számít Angliában, és a felekezet legfőbb világi vezetője főkormányzói minőségben most is a mindenkori brit uralkodó, jelenleg III. Károly király. A Tudor-korszakban kezdődött angol reformáció után csaknem fél évezredig személyes találkozók sem voltak az angol, illetve a brit uralkodók és a pápák között.

A XVI. századi egyházszakadás után brit uralkodó csak 15 évvel ezelőtt látott először vendégül katolikus egyházfőt, amikor Ferenc pápa elődje, XVI. Benedek 2010-ben látogatást tett II. Erzsébet királynőnél, III. Károly három éve elhunyt édesanyjánál. A mostani állami látogatás és a közös ima a brit uralkodó szóvivőjének szerda esti nyilatkozata szerint azt jelképezi, hogy a két keresztény felekezet szorosabbra vonja kapcsolatrendszerét „a konfliktus, a megosztottság és a zsarnokság hirdetővel szemben”.