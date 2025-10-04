Hírlevél

Rendkívüli

Lengyelország

Feszült helyzet: lengyel katonákat mozgósítottak a határra – Zelenszkij hoppon maradt

A lengyel államfő, Karol Nawrocki elrendelte, hogy a hadsereg egységeit Németország és Litvánia határára vezényeljék – erről a Lengyel Nemzetbiztonsági Hivatal számolt be.
LengyelországBalti-tengerVolodimir Zelenszkij

A közlemény szerint Nawrocki október 3-án aláírta azt a rendeletet, amely a fegyveres erők bevonását írja elő a határőrség támogatására. A katonák feladata, hogy biztosítsák a határ sérthetetlenségét, valamint fenntartsák a biztonságot és a közrendet a határátkelőkön és a határ menti térségben. Az intézkedés 2025. október 5-től 2026. április 4-ig lesz érvényben. A katonák pontos létszámát nem hozták nyilvánosságra.

katonák
Lengyelország katonákat vezényelt a határra.
Fotó: Dmytro Smolienko / NurPhoto via AFP / Dmytro Smolienko / NurPhoto via AFP

Katonák a határon

Nawrocki korábban már elutasította Volodimir Zelenszkij követeléseit is, miszerint Lengyelországnak napirendre kellene tűznie a Balti-tenger lezárását az orosz „árnyékflotta” miatt.

 

