Feszült helyzet: lengyel katonákat mozgósítottak a határra – Zelenszkij hoppon maradt

A közlemény szerint Nawrocki október 3-án aláírta azt a rendeletet, amely a fegyveres erők bevonását írja elő a határőrség támogatására. A katonák feladata, hogy biztosítsák a határ sérthetetlenségét, valamint fenntartsák a biztonságot és a közrendet a határátkelőkön és a határ menti térségben. Az intézkedés 2025. október 5-től 2026. április 4-ig lesz érvényben. A katonák pontos létszámát nem hozták nyilvánosságra.

Lengyelország katonákat vezényelt a határra.

Katonák a határon

Nawrocki korábban már elutasította Volodimir Zelenszkij követeléseit is, miszerint Lengyelországnak napirendre kellene tűznie a Balti-tenger lezárását az orosz „árnyékflotta” miatt.