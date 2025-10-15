Ilyen a szerelem? Komoly hatással lehet a karrierjére, hogy a volt miniszterelnökkel kavar az énekesnő

A világot meglepte, amikor kiderült, hogy az énekesnő és a volt kanadai miniszterelnök között különleges viszony alakult ki. Bár a románc látszólag mesébe illő, a háttérben komoly kockázatok húzódnak meg, amelyek a kapcsolat jövőjét is beárnyékolhatják. Katy Perry és Justin Trudeau kapcsolata sok meglepetést tartogat még.

Katy Perry és Justin Trudeau között dúl a szerelem – a képen az énekesnő látható

Katy Perry és Justin Trudeau szerelme egy veszélyes játszma is lehet

A Katy Perry és Justin Trudeau közti románc elsőre egy hollywoodi történetnek tűnhet, ám a háttérben politikai és karrierbeli veszélyek is megbújnak. A bennfentesek szerint a kapcsolat valódi érzelmeken alapul, de Perry múltja arra utal, hogy gyakran rosszul ítéli meg az embereket. Források szerint „nem a legjobb emberismerő”, ami az egykori miniszterelnökkel való viszonyban is feszültséget okozhat.

katy perry going to space and becoming the first lady of canada in less than a year, her life really is a movie 😭 pic.twitter.com/ijwiPNnXeq — . (@likeathornrose) October 12, 2025

Trudeau személyisége rendkívül megosztó: támogatói karizmatikus vezetőként, ellenfelei kiszámíthatatlan figuraként látják. Egy ilyen miniszterelnök mellett a nyilvánosság minden gesztust felnagyít, így egyetlen rossz döntés az énekesnő karrierjét is megtépázhatja. Katy Perry az elmúlt években amúgy is visszaesést tapasztalt a pályáján, amit egy rosszul kezelt kapcsolat tovább gyengíthet.

Katy Perry really did kiss a girl after all pic.twitter.com/6d3BGrNicB — Dr. Literaleigh A. Pheline 🇺🇸🐈‍⬛🇺🇸 (@Sarcasmcat24) October 12, 2025

A kapcsolat jövője így sokban múlik azon, mennyire tudatosan kezeli Perry az érzelmeit. Ha továbbra is pusztán szívből dönt, stratégiai megfontolás nélkül, az hosszú távon mindkettőjük számára kellemetlen következményekkel járhat – írja egy forrás alapján a Daily Mail.