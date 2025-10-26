Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Katy Perry

Videón kapták le Katy Perryt és Justin Trudeaut – elképesztő mit csináltak

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Most már nincs több kérdés, találgatás és pletyka. Katy Perry és Justin Trudeau tényleg egy pár. Az énekesnő és Kanada volt miniszterelnöke először jelentek meg együtt nyilvánosan, és a rajongók szerint ezzel kapcsolatuk hivatalossá vált.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Katy PerrykapcsolaténekesnőJustin Trudeau

Korábban már többször is látták őket együtt – közös vacsorákon, sőt szenvedélyes pillanataik is kiszivárogtak –, de ez volt az első alkalom, hogy Katy Perry és Justin Trudeau nyilvános eseményen, kézen fogva mutatkozott egymás mellett – számolt be a hírről a People magazin.

SP - SAO PAULO - 09/14/2025 - SAO PAULO, THE TOWN 2025 - American singer Katy Perry during a performance on the Skyline stage at the 2nd edition of The Town music festival, on September 14, 2025, at the Interlagos Racetrack in Sao Paulo. Photo: Jota Erre/AGIF (Photo by Jota Erre / AGIF via AFP)
Katy Perry szexi szettben szexizik egy turnén – ekkor vethette rá a szemét a volt kormányfő Fotó: JOTA ERRE / AGIF

Katy Perry és Justin Trudeau az örök szerelem hírnökei

A 41 éves énekesnő és az 53 éves volt miniszterelnök október 25-én, szombaton együtt érkezett a párizsi Crazy Horse kabaréba, ahol Perry a születésnapját ünnepelte.
A TMZ által közzétett fotókon mosolyogva, egymás kezét fogva sétáltak ki a színházból – nem rejtegetve többé kapcsolatukat. A videón – amin jól kivehető –hogy elhagyják a szórakozóhelyet már rengetegen látták a világhálón. Nem véletlen, hiszen nem mindennapos, hogy egy ekkora botrányos világsztár és egy híres énekesnő együtt mutatkozik.

Korábban több alkalommal is lencsevégre kapták őket: Montrealban egy romantikus vacsorán, majd Santa Barbara partjainál, ahol a képek szerint Trudeau igencsak közvetlen volt az énekesnővel. A rajongók már akkor sejtették, hogy több van köztük barátságnál.

A hónapok óta tartó pletykáknak most vége: Katy Perry és Justin Trudeau nyilvánosan is megerősítették kapcsolatukat. A volt kanadai miniszterelnök és a világhírű énekesnő között láthatóan komoly a szerelem – és úgy tűnik, nem is akarják többé titkolni – írja a People magazin.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!