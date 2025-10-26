Videón kapták le Katy Perryt és Justin Trudeaut – elképesztő mit csináltak

Korábban már többször is látták őket együtt – közös vacsorákon, sőt szenvedélyes pillanataik is kiszivárogtak –, de ez volt az első alkalom, hogy Katy Perry és Justin Trudeau nyilvános eseményen, kézen fogva mutatkozott egymás mellett – számolt be a hírről a People magazin.
Katy Perry és Justin Trudeau az örök szerelem hírnökei
A 41 éves énekesnő és az 53 éves volt miniszterelnök október 25-én, szombaton együtt érkezett a párizsi Crazy Horse kabaréba, ahol Perry a születésnapját ünnepelte.
A TMZ által közzétett fotókon mosolyogva, egymás kezét fogva sétáltak ki a színházból – nem rejtegetve többé kapcsolatukat. A videón – amin jól kivehető –hogy elhagyják a szórakozóhelyet már rengetegen látták a világhálón. Nem véletlen, hiszen nem mindennapos, hogy egy ekkora botrányos világsztár és egy híres énekesnő együtt mutatkozik.
Korábban több alkalommal is lencsevégre kapták őket: Montrealban egy romantikus vacsorán, majd Santa Barbara partjainál, ahol a képek szerint Trudeau igencsak közvetlen volt az énekesnővel. A rajongók már akkor sejtették, hogy több van köztük barátságnál.
A hónapok óta tartó pletykáknak most vége: Katy Perry és Justin Trudeau nyilvánosan is megerősítették kapcsolatukat. A volt kanadai miniszterelnök és a világhírű énekesnő között láthatóan komoly a szerelem – és úgy tűnik, nem is akarják többé titkolni – írja a People magazin.