Videón kapták le Katy Perryt és Justin Trudeaut – elképesztő mit csináltak

Korábban már többször is látták őket együtt – közös vacsorákon, sőt szenvedélyes pillanataik is kiszivárogtak –, de ez volt az első alkalom, hogy Katy Perry és Justin Trudeau nyilvános eseményen, kézen fogva mutatkozott egymás mellett – számolt be a hírről a People magazin.

Katy Perry szexi szettben szexizik egy turnén – ekkor vethette rá a szemét a volt kormányfő Fotó: JOTA ERRE / AGIF

Katy Perry és Justin Trudeau az örök szerelem hírnökei

A 41 éves énekesnő és az 53 éves volt miniszterelnök október 25-én, szombaton együtt érkezett a párizsi Crazy Horse kabaréba, ahol Perry a születésnapját ünnepelte.

A TMZ által közzétett fotókon mosolyogva, egymás kezét fogva sétáltak ki a színházból – nem rejtegetve többé kapcsolatukat. A videón – amin jól kivehető –hogy elhagyják a szórakozóhelyet már rengetegen látták a világhálón. Nem véletlen, hiszen nem mindennapos, hogy egy ekkora botrányos világsztár és egy híres énekesnő együtt mutatkozik.

Katy Perry ve Justin Trudeau, cumartesi gecesi aşklarını kamuoyuyla paylaştı... Aşıklar, Katy'nin 45. doğum gününü kutlamak için Fransa'nın Paris kentinde buluştular. pic.twitter.com/Vh6tUzeg9I — MEGA MAG 📸 (@MEGA_MAG__) October 26, 2025

Korábban több alkalommal is lencsevégre kapták őket: Montrealban egy romantikus vacsorán, majd Santa Barbara partjainál, ahol a képek szerint Trudeau igencsak közvetlen volt az énekesnővel. A rajongók már akkor sejtették, hogy több van köztük barátságnál.

katy perry & justin trudeau in paris pic.twitter.com/SCDzPXZANC — 𝓕avs (@favspopculture) October 26, 2025

A hónapok óta tartó pletykáknak most vége: Katy Perry és Justin Trudeau nyilvánosan is megerősítették kapcsolatukat. A volt kanadai miniszterelnök és a világhírű énekesnő között láthatóan komoly a szerelem – és úgy tűnik, nem is akarják többé titkolni – írja a People magazin.