Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Netanjahu kihirdette Izrael győzelmét

Katy Perry

Mindenki erről beszél: Katy Perry forró pillanatai a híres politikussal!

32 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Katy Perry és Justin Trudeau románca immár nem csak pletyka. Katy Perry és a volt kanadai miniszterelnököt Kalifornia partjainál kapták lencsevégre, amint szenvedélyesen csókolóztak egy luxusjachton. A kapcsolatukról már hónapok óta találgatnak a rajongók, most viszont minden kétség elszállt.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Katy Perrypoltikuscsók

Katy Perry a tenger hullámain hódított de ezúttal nem a színpadon, hanem a szerelmi életében. Az énekesnőt és Justin Trudeau volt kanadai miniszterelnököt Santa Barbara partjainál fotózták le, amint egymás karjaiban olvadtak el a napsütésben. A Daily Mail által közzétett képeken Perry egy fekete, egyrészes fürdőruhát visel, míg Trudeau félmeztelenül, egy farmerben öleli őt, miközben szenvedélyesen csókolóznak - számol be a TMZ.

NASHVILLE, TENNESSEE - AUGUST 19: Katy Perry performs at Bridgestone Arena on August 19, 2025 in Nashville, Tennessee. Jason Kempin/Getty Images/AFP (Photo by Jason Kempin / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Katy Perry és Trudeau románca hónapok óta téma, most végre megerősítették
Fotó: JASON KEMPIN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Katy Perry és Justin Trudeau forró jachtrománca

Szemtanúk szerint a jelenet mindenkit megdöbbentett. Katy Perry jachtja ugyanis egy bálnaleső hajó mellé sodródott, majd hirtelen romantikus jelenet bontakozott ki a fedélzeten. „Egyszer csak megcsókolták egymást, és mindenki döbbenten nézte őket” – mesélte egy szemtanú a lapnak.

Románc, ami már hónapok óta a levegőben lógott

A két hírességet először júliusban látták együtt Montrealban, egy meghitt vacsorán, majd a Mount Royal Parkban sétálva. Később Trudeau megjelent Perry „Lifetimes” turnéjának kanadai állomásán is, ami már akkor találgatásokra adott okot.

Katy Perry idén júniusban szakított korábbi vőlegényével, Orlando Bloommal, míg Justin Trudeau 2023-ban jelentette be válását Sophie Grégoire-tól, akivel 18 évig volt házas.

A világsztár most láthatóan új korszakot kezdett az életében, és úgy tűnik, Trudeau-val való kapcsolata is egyre komolyabb. A rajongók az interneten már most „a legváratlanabb sztárpárnak” nevezték őket, akik szó szerint hullámokat vernek – nemcsak a tengeren, hanem a közösségi médiában is.

Baleset árnyékolta be Katy Perry turnéját, mutatjuk a fotót! Részletek az Origo oldalán.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!