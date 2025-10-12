Mindenki erről beszél: Katy Perry forró pillanatai a híres politikussal!

Katy Perry a tenger hullámain hódított de ezúttal nem a színpadon, hanem a szerelmi életében. Az énekesnőt és Justin Trudeau volt kanadai miniszterelnököt Santa Barbara partjainál fotózták le, amint egymás karjaiban olvadtak el a napsütésben. A Daily Mail által közzétett képeken Perry egy fekete, egyrészes fürdőruhát visel, míg Trudeau félmeztelenül, egy farmerben öleli őt, miközben szenvedélyesen csókolóznak - számol be a TMZ.

Katy Perry és Trudeau románca hónapok óta téma, most végre megerősítették

Fotó: JASON KEMPIN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Katy Perry és Justin Trudeau forró jachtrománca

Szemtanúk szerint a jelenet mindenkit megdöbbentett. Katy Perry jachtja ugyanis egy bálnaleső hajó mellé sodródott, majd hirtelen romantikus jelenet bontakozott ki a fedélzeten. „Egyszer csak megcsókolták egymást, és mindenki döbbenten nézte őket” – mesélte egy szemtanú a lapnak.

Románc, ami már hónapok óta a levegőben lógott

A két hírességet először júliusban látták együtt Montrealban, egy meghitt vacsorán, majd a Mount Royal Parkban sétálva. Később Trudeau megjelent Perry „Lifetimes” turnéjának kanadai állomásán is, ami már akkor találgatásokra adott okot.

Katy Perry idén júniusban szakított korábbi vőlegényével, Orlando Bloommal, míg Justin Trudeau 2023-ban jelentette be válását Sophie Grégoire-tól, akivel 18 évig volt házas.

A világsztár most láthatóan új korszakot kezdett az életében, és úgy tűnik, Trudeau-val való kapcsolata is egyre komolyabb. A rajongók az interneten már most „a legváratlanabb sztárpárnak” nevezték őket, akik szó szerint hullámokat vernek – nemcsak a tengeren, hanem a közösségi médiában is.