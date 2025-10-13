Ezt a románcot már nehéz letagadni! Pikáns fotók készültek a volt miniszterelnökről és a világhírű énekesnőről

Hírlevél

A popvilág és a politika határai elmosódtak. Katy Perry és Justin Trudeau kapcsolatáról szóló pletykák most már valósággá váltak. A popsztár és a volt miniszterelnök Santa Barbara partjainál jachton ölelkezett, a jelenet pedig mindenkit sokkolt.
Katy Perry

Katy Perry és Justin Trudeau hónapok óta tartó kapcsolatáról szóló hírek beigazolódtak. A világsztár énekesnőt és a volt kanadai miniszterelnököt szeptember végén Santa Barbara partjainál kapták lencsevégre, amint Perry jachtján csókolóznak. A jelenet nem hagyott kétséget afelől, hogy a két híresség között több van barátságnál.

NASHVILLE, TENNESSEE - AUGUST 19: Katy Perry performs at Bridgestone Arena on August 19, 2025 in Nashville, Tennessee. Jason Kempin/Getty Images/AFP (Photo by Jason Kempin / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Katy Perry
Fotó: JASON KEMPIN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Katy Perry és Justin Trudeau kapcsolata napvilágra került

A párost Perry jachtján látták, ahol egymáshoz bújva és szenvedélyesen csókolózva töltötték az időt. A képeken Katy Perry fekete, egyrészes fürdőruhát viselt, Trudeau pedig félmeztelenül, farmerben jelent meg. A jelenlévők szerint a popdíva és az egykori kanadai kormányfő között tagadhatatlan volt a kémia, a volt miniszterelnök 

pedig láthatóan nem tudta levenni a kezét a popsztár formás fenekéről.

A kapcsolatukról szóló, mára beigazolódott pletykák még júliusban kezdődtek, amikor Montreálban közösen vacsoráztak, majd kézen fogva sétáltak. Később Justin Trudeau feltűnt Perry kanadai turnéján is, ahol a színfalak mögött látták őket együtt. 

A mostani, Santa Barbara-i jelenetekkel viszont minden kétség eloszlott: a kapcsolat többé nem titok.

Katy Perry és a volt kanadai miniszterelnök a jachton

A Santa Barbara partjainál készült fotók azonnal bejárták a világsajtót. A szemtanúk elmondása szerint Perry hajója egy bálnamegfigyelő hajó mellé sodródott, ekkor kezdtek el nyilvánosan csókolózni. A jelenet mindenkit megdöbbentett: a popsztár és a politikus között láthatóan izzik a levegő. A jachton töltött pillanatok egyértelműen megerősítették, hogy Katy Perry és Justin Trudeau kapcsolata már nemcsak pletyka, hanem maga a valóság – számolt be a TMZ.

 

