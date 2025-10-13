Ezt a románcot már nehéz letagadni! Pikáns fotók készültek a volt miniszterelnökről és a világhírű énekesnőről

Katy Perry és Justin Trudeau hónapok óta tartó kapcsolatáról szóló hírek beigazolódtak. A világsztár énekesnőt és a volt kanadai miniszterelnököt szeptember végén Santa Barbara partjainál kapták lencsevégre, amint Perry jachtján csókolóznak. A jelenet nem hagyott kétséget afelől, hogy a két híresség között több van barátságnál.
Katy Perry és Justin Trudeau kapcsolata napvilágra került
A párost Perry jachtján látták, ahol egymáshoz bújva és szenvedélyesen csókolózva töltötték az időt. A képeken Katy Perry fekete, egyrészes fürdőruhát viselt, Trudeau pedig félmeztelenül, farmerben jelent meg. A jelenlévők szerint a popdíva és az egykori kanadai kormányfő között tagadhatatlan volt a kémia, a volt miniszterelnök
pedig láthatóan nem tudta levenni a kezét a popsztár formás fenekéről.
A kapcsolatukról szóló, mára beigazolódott pletykák még júliusban kezdődtek, amikor Montreálban közösen vacsoráztak, majd kézen fogva sétáltak. Később Justin Trudeau feltűnt Perry kanadai turnéján is, ahol a színfalak mögött látták őket együtt.
A mostani, Santa Barbara-i jelenetekkel viszont minden kétség eloszlott: a kapcsolat többé nem titok.
Katy Perry és a volt kanadai miniszterelnök a jachton
A Santa Barbara partjainál készült fotók azonnal bejárták a világsajtót. A szemtanúk elmondása szerint Perry hajója egy bálnamegfigyelő hajó mellé sodródott, ekkor kezdtek el nyilvánosan csókolózni. A jelenet mindenkit megdöbbentett: a popsztár és a politikus között láthatóan izzik a levegő. A jachton töltött pillanatok egyértelműen megerősítették, hogy Katy Perry és Justin Trudeau kapcsolata már nemcsak pletyka, hanem maga a valóság – számolt be a TMZ.