Lesifotó buktatta le a világhírű énekesnőt és a volt miniszterelnököt!

Katy Perry és Justin Trudeau románca végre nyilvánossá vált: a párt Párizsban kapták lencsevégre, amint kézen fogva sétáltak a francia főváros utcáin. Az énekesnő 41. születésnapját együtt ünnepelték egy kabaréestén, majd egy fekete autóba szállva távoztak – számol be a New York Post.

Katy Perry új élete: a sztár most már Justin Trudeau oldalán tündököl - Fotó: JOTA ERRE / AGIF

A kapcsolat híre nem teljesen váratlan. Már júliusban közös fotók készültek róluk Montrealban, ahol együtt sétáltak és egy elegáns étteremben ebédeltek. Trudeau később a lányával, Ella-Grace-szel együtt Perry “Lifetimes” turnéjának egyik teltházas koncertjére is ellátogatott.

Szeptemberben pedig Perry jachtján látták őket Santa Barbara partjainál – a képek tanúsága szerint csókolózva, ölelkezve töltötték együtt a napot.

Katy Perry új élete Justin Trudeau oldalán

Justin Trudeau idén januárban mondott le miniszterelnöki posztjáról, miután 18 év házasság után elvált feleségétől, Sophie Grégoire-Trudeau-tól. Három gyermekük van, de a válás után a politikus barátai szerint „újra szabadnak érzi magát”.

Katy Perry is nemrég vetett véget korábbi vőlegényével, Orlando Bloommal. A sztárpár hatéves kapcsolat után döntött a különválás mellett, ám továbbra is közösen nevelik kislányukat, Daisy Bloomot.

