Lesifotó buktatta le a világhírű énekesnőt és a volt miniszterelnököt!

A világsztár és a volt kanadai miniszterelnök kapcsolatát hónapok óta találgatások övezték, most azonban minden kétség eloszlott. Katy Perry Párizsban ünnepelte születésnapját Justin Trudeau oldalán, ahol kézen fogva és mosolyogva látták őket távozni egy kabaré estéről.
Katy PerryJustin TrudeauPárizs

Katy Perry és Justin Trudeau románca végre nyilvánossá vált: a párt Párizsban kapták lencsevégre, amint kézen fogva sétáltak a francia főváros utcáin. Az énekesnő 41. születésnapját együtt ünnepelték egy kabaréestén, majd egy fekete autóba szállva távoztak – számol be a New York Post.

SP - SAO PAULO - 09/14/2025 - SAO PAULO, THE TOWN 2025 - American singer Katy Perry during a performance on the Skyline stage at the 2nd edition of The Town music festival, on September 14, 2025, at the Interlagos Racetrack in Sao Paulo. Photo: Jota Erre/AGIF (Photo by Jota Erre / AGIF via AFP)
Katy Perry új élete: a sztár most már Justin Trudeau oldalán tündököl - Fotó: JOTA ERRE / AGIF

A kapcsolat híre nem teljesen váratlan. Már júliusban közös fotók készültek róluk Montrealban, ahol együtt sétáltak és egy elegáns étteremben ebédeltek. Trudeau később a lányával, Ella-Grace-szel együtt Perry “Lifetimes” turnéjának egyik teltházas koncertjére is ellátogatott.

Szeptemberben pedig Perry jachtján látták őket Santa Barbara partjainál – a képek tanúsága szerint csókolózva, ölelkezve töltötték együtt a napot.

Katy Perry új élete Justin Trudeau oldalán

Justin Trudeau idén januárban mondott le miniszterelnöki posztjáról, miután 18 év házasság után elvált feleségétől, Sophie Grégoire-Trudeau-tól. Három gyermekük van, de a válás után a politikus barátai szerint „újra szabadnak érzi magát”.

Katy Perry is nemrég vetett véget korábbi vőlegényével, Orlando Bloommal. A sztárpár hatéves kapcsolat után döntött a különválás mellett, ám továbbra is közösen nevelik kislányukat, Daisy Bloomot.

Videón kapták le Katy Perryt és Justin Trudeaut – elképesztő mit csináltak. Részletek az Origo oldalán.

 

