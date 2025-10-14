Kitálalt az énekesnő a kapcsolatáról a volt miniszterelnökkel – intim részleteket is megosztott

A 40 éves Katy Perry a Lifetimes világkörüli turnéja keretében lépett fel hétfő este Londonban, és most először utalt nyíltan a Justin Trudeau-val való románcra. Az énekesnőt a hétvégén látták, amint Santa Barbara partjainál egy 24 méteres jachton csókolózott a volt kanadai miniszterelnökkel - írja a DailyMail.

Katy Perry a londoni O2 Arénában adott koncertjén üzent a rajongóknak– látványos fellépéssel lepte meg a rajongókat Fotó: JOTA ERRE / AGIF

Katy Perry pikáns színpadi üzenete Londonban

A The Sun birtokába jutott videón jól hallható, amint Perry nevetve odaszól a közönségnek:„London, Anglia, ilyenek vagytok egy hétfői este után? Nem csoda, hogy mindig angol férfiakba szeretek bele… de már nem többé.”

A koncert során egy rajongó meg is kérte a kezét, de Katy tréfásan visszautasította. A jelenet különösen érdekes, hiszen a sztár nemrég szakított Orlando Bloommal, és máris egy új, politikai múlttal rendelkező férfi oldalán tűnt fel.

A Daily Mail exkluzív fotóin látható, ahogy Katy és Justin Trudeau egymás karjaiban pihennek a jachton. A tanúk szerint Perry hajója egy bálnanéző hajó mellé sodródott, ahol többen felismerni vélték Trudeau karján a jellegzetes tetoválást.

Ezalatt Justin exfelesége, Sophie Grégoire-Trudeau elgondolkodtató bejegyzést posztolt Instagramon: „A szeretet soha nem a birtoklásról, hanem a jelenlétről szól.” A rajongók szerint ez egyértelműen üzenet volt az új románc felé.

Trudeau és Sophie 2023 augusztusában váltak el 18 év házasság után, három gyermekük van. Katy Perrynek egy kislánya született Orlando Bloomtól, Daisy Dove, aki idén öt éves.

Itt tudja megnézni a jachton készült fotókat.