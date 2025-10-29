Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli!

Kiderült, mikor találkozhat Orbán Viktor és Donald Trump

Ezt jó ha tudja!

Nemcsak finom, de életmentő is lehet: a tudósok szerint ez az olaj gátolhatja a rákos sejtek terjedését

Katy Perry

Felvétel készült arról, mit tett Katy Perry a saját születésnapi tortájával!

32 perce
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Egy különös jelenet borzolta fel az internetezők kedélyeit. Katy Perry a 40. születésnapját ünnepelte, amikor a tortáját a földre hajította, majd táncosai a maradékot ették meg. A rajongók szerint ez méltatlan viselkedés volt egy ilyen alkalmon.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Katy Perrytortabotrányvita

A világhírű énekesnő, Katy Perry a turnéja egyik állomása után, a színfalak mögött ünnepelte 40. születésnapját. Miután elfújta a gyertyákat, tréfás kedvében felkapta a tortát, és egy férfira próbálta dobni, de az a földre esett. A táncosai nevetve odamentek, és a földről kóstolták meg a süteményt, miközben Perry is jókedvűen nevetett – írja a PageSix.

LONDON, ENGLAND - OCTOBER 13: Katy Perry performs on stage during "The Lifetimes Tour" at The O2 Arena on October 13, 2025 in London, England. (Photo by Gus Stewart/Redferns)
Katy Perry 40. születésnapi tortáját a földre dobta, táncosai pedig a maradékot ették meg – a jelenet hatalmas vitát váltott ki a közösségi médiában.
Fotó: Gus Stewart / Redferns

A rajongók felháborodtak

A videó rövid idő alatt elterjedt, és Katy Perry viselkedését sokan kritikával illették. Egy internetfelhasználó azt állította, hogy az édesanyja sütötte a tortát, és csalódott, amiért így bántak vele.
Sokan úgy vélték, a sztár ezzel megalázta a csapatát, mások pedig azt írták, hogy sajnálják a táncosokat, akik izgatottan várták a tortát.

„Nem értem, miért kell ételt elpazarolni, mikor mindenki örült volna neki” – írta egy kommentelő.
Egy másik hozzászólás szerint: „Biztos nem ő takarította fel utána a maradékot.”

Akadtak, akik megvédték

Voltak azonban, akik Katy Perry mellett álltak ki. Szerintük a tortát ő fizette, ezért jogában állt eldönteni, mit tesz vele. Mások azt feltételezték, hogy a biztonsági előírások miatt nem akarták megenni, mert nem mindig tudható, ki készítette az édességet.
Az énekesnő sajtósa egyelőre nem reagált a történtekre.

Katy Perry tortabotrányáról vitázik az internet

A vita azóta sem csillapodik — Katy Perry születésnapi tortája a közösségi oldalak egyik legmegosztóbb témája lett. Egyesek humorosnak tartják az esetet, mások viszont a sztár tiszteletlenségét látják benne.

Katy Perry visszatért Budapestre 15 év után

A közelmúltban az MVM Dome adott otthont az amerikai popikon „The Lifetimes Tour” elnevezésű világturnéjának. Ez volt Katy Perry első budapesti fellépése 15 év után, és a rajongók felvételei szerint az előadás fergetegesre sikerült.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!