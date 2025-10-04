Hírlevél

Fordított kávé a kotyogósból: így még sosem készítette reggeli italát!

A kávé az egyik legnépszerűbb ital a világon, naponta több mint 2,25 milliárd csésze fogy belőle. Gazdag aromája, élénkítő hatása és a reggeli rituálék központi szerepe miatt szinte minden kultúrában megtalálható. Tudta például, hogy az olasz espresso szó eredetileg „gyorsan készített” jelentéssel bír, utalva a presszós kávéfőzés gyors és intenzív élményére?
Most azonban egy különleges és izgalmas módszert mutatunk be: az interneten terjedő “fordított kávé” elkészítési technikát kotyogós kávéfőzővel. A hagyományos folyamatot felcserélve, a tej kerül alulra, a darált kávé pedig a szokásos helyére, így egy gazdagabb, krémesebb kávéélményt kapunk.

kávé
Kávé újragondolva - Fotó:  Pexels 

Hogyan készítheti el Ön is a fordított kávét?

A trükk rendkívül egyszerű: 

  1. A kotyogós kávéfőző alsó részébe a víz helyett tejet öntsön, majd a darált kávét a felső szűrőbe töltse.
  2. Zárja le a főzőt, és indítsa el a megszokott módon a főzést. 

Az eredmény egy látszólag eszméletlenül finom ital, amely különleges reggeli élményt nyújthat. Fontos azonban figyelni a biztonságra. A tej sűrűsége miatt a szűrő eltömődhet, ami akár a kávéfőző meghibásodásához is vezethet. Egy nápolyi férfi, az espresso hazájából, kipróbálta a módszert, de azt javasolja, maradjon inkább a hagyományos elkészítésnél: alulra vizet, a végén pedig tejet adjon hozzá.

Az internetes kommentelők egy része szerint a fordított kávé elkészítése merész próbálkozás, és 

ha nem kívánja, hogy a konyhája falai csupa kávévá váljanak, érdemes óvatosan kísérleteznie.

Kávéfordítás: élvezze az ízeket, de mindig biztonságosan!

Összességében a fordított kávé izgalmas lehetőség a reggeli élmények feldobására, ugyanakkor a biztonság mindennél fontosabb. Ha kíváncsi a különleges kávéélményre, próbálja ki, de ügyeljen a főző állapotára és a tej sűrűségére, így garantáltan élvezheti az intenzív aromát anélkül, hogy baleset történne.

 

