Kávézik? Nem mindegy, mikor teszi!

Imádjuk a kávét, sokan bármikor tudnak inni egy jó feketét.

Ma már szinte elképzelhetetlennek tűnik a világunk a kávé nélkül

Fotó: Shutterstock

Azonban vannak napszakok, amikor különösen jó a szervezetnek egy koffeines ital.

Mint kiderült, azok az emberek, akik rendszeresen kávéznak reggel, jelentősen kisebb kockázattal halnak meg korábban, mint azok, akik teljesen tartózkodnak a forró italtól, vagy akik egész nap isszák. A European Heart Journal című folyóiratban megjelent elemzés több mint 40 725 amerikai felnőttet vizsgált meg körülbelül tíz éven át – írja a Bild.

Inkább délelőtt kávézzunk

A résztvevőket három csoportra oszlották: 36 % csak délelőtt fogyasztott kávét (4:00–11:59 között), 16 % egész nap ivott, míg 48 % egyáltalán nem. Az eredmények azt mutatják, hogy a csak délelőtt kávézók körében 16 %-kal alacsonyabb volt a korai halálozás aránya, és kiemelten 31 %-kal csökkent a szív- és érrendszeri eredetű halál kockázata azokhoz képest, akik egyáltalán nem ittak kávét. Az egész naposan kávézók esetében ilyen előnyt nem találtak.

Érdekes, hogy délelőtt a kávé gyulladásgátló hatásai hatékonyabban érvényesülhetnek. Fontos ugyanakkor, hogy milyen feketét iszunk. A sima kávé a legjobb, míg cukorral, tejszínnel vagy más kalóriadús adalékokkal (például latte, cappuccino) az előnyök gyorsan elúszhatnak, akár semmissé téve a jótékony hatást is.

A tanulmány azt mutatja, hogy a kávéfogyasztás ideje és módja nem csupán ízlés kérdése lehet, hanem egészségileg is releváns tényező. Az eredmények alapján a legnagyobb jótékony hatás akkor mutatkozik meg, ha a kávét délelőtt, fekete, cukormentes formában fogyasztjuk.