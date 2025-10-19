Egy titkos trükk, amitől a kávé soha többé nem lesz keserű

Az internet legújabb italkísérlete meghódította a reggeli rutint: egyetlen csipet só is elég lehet ahhoz, hogy megváltoztassa az ital ízét. A kávé szerelmesei szerint a só csökkenti a keserűséget, fokozza az édességet, és selymesebb ízélményt biztosít – cukor vagy tejszín nélkül - írja a Fox News.

Kávé újragondolva

Fotó: Pexels

A trend nem új keletű, de most a közösségi médiának köszönhetően ismét reflektorfénybe került. A felhasználók különféle módszereket ajánlanak:

egy kevés sót a kávéőrleményhez adni főzés előtt,

egy sós oldatot keverni az italba,

vagy egyszerűen csak egy csipetet a kész csészébe szórni.

Mi teszi különlegessé a kávét?

A szakértők szerint a trükk tudományos magyarázata az ízreceptorok működésében rejlik:

Élelmiszer-kémikusok szerint ezzel a módszerrel a kávé aromái tisztábban és teltebben érvényesülnek. Ugyanakkor a mennyiség kulcsfontosságú —

a túlzás könnyen elnyomhatja az ital finom ízeit.

Tudományos háttér és nemzetközi hagyomány

A módszer nem új keletű: több országban évtizedek óta alkalmazzák a sót, helyenként még szertartásos jelentőséget is kapott. A tudomány pedig most igazolja, hogy ez az apró trükk valóban működik — a kávé így nemcsak finomabb, de kiegyensúlyozottabb is lesz.

Ha további kávé-tippekért érdeklődik, az Origo.hu felületén megtalálja.