Egy titkos trükk, amitől a kávé soha többé nem lesz keserű

Egyre több kávérajongó esküszik egy apró trükkre, amely lágyabbá és édesebbé teszi a reggeli italát. A kávé íze így kiegyensúlyozottabb, kellemesebb lesz – ráadásul mindez cukor vagy tejszín nélkül érhető el. A közösségi médiában futótűzként terjed a módszer, amelyet ínyencek és tudósok is dicsérnek. De vajon mi áll a jelenség mögött?
Az internet legújabb italkísérlete meghódította a reggeli rutint: egyetlen csipet só is elég lehet ahhoz, hogy megváltoztassa az ital ízét. A kávé szerelmesei szerint a só csökkenti a keserűséget, fokozza az édességet, és selymesebb ízélményt biztosít – cukor vagy tejszín nélkül - írja a Fox News.

Kávé újragondolva 
Fotó:  Pexels 

A trend nem új keletű, de most a közösségi médiának köszönhetően ismét reflektorfénybe került. A felhasználók különféle módszereket ajánlanak: 

  • egy kevés sót a kávéőrleményhez adni főzés előtt, 
  • egy sós oldatot keverni az italba, 
  • vagy egyszerűen csak egy csipetet a kész csészébe szórni.

Mi teszi különlegessé a kávét?

A szakértők szerint a trükk tudományos magyarázata az ízreceptorok működésében rejlik: 

bizonyos anyagok, például a só, képesek semlegesíteni a keserűséget, miközben fokozzák az ital természetes édességét.

Élelmiszer-kémikusok szerint ezzel a módszerrel a kávé aromái tisztábban és teltebben érvényesülnek. Ugyanakkor a mennyiség kulcsfontosságú — 

a túlzás könnyen elnyomhatja az ital finom ízeit.

Tudományos háttér és nemzetközi hagyomány

A módszer nem új keletű: több országban évtizedek óta alkalmazzák a sót, helyenként még szertartásos jelentőséget is kapott. A tudomány pedig most igazolja, hogy ez az apró trükk valóban működik — a kávé így nemcsak finomabb, de kiegyensúlyozottabb is lesz.

@mantarocoffee Ízlések és pofonok😅#mantaro #mantarocoffee #kávé #cappucino #nekedbe ♬ original sound - Mantaro

Ha további kávé-tippekért érdeklődik, az Origo.hu felületén megtalálja.

 

