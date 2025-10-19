Egy titkos trükk, amitől a kávé soha többé nem lesz keserű

Az internet legújabb italkísérlete meghódította a reggeli rutint: egyetlen csipet só is elég lehet ahhoz, hogy megváltoztassa az ital ízét. A kávé szerelmesei szerint a só csökkenti a keserűséget, fokozza az édességet, és selymesebb ízélményt biztosít – cukor vagy tejszín nélkül - írja a Fox News.
A trend nem új keletű, de most a közösségi médiának köszönhetően ismét reflektorfénybe került. A felhasználók különféle módszereket ajánlanak:
- egy kevés sót a kávéőrleményhez adni főzés előtt,
- egy sós oldatot keverni az italba,
- vagy egyszerűen csak egy csipetet a kész csészébe szórni.
Mi teszi különlegessé a kávét?
A szakértők szerint a trükk tudományos magyarázata az ízreceptorok működésében rejlik:
Élelmiszer-kémikusok szerint ezzel a módszerrel a kávé aromái tisztábban és teltebben érvényesülnek. Ugyanakkor a mennyiség kulcsfontosságú —
a túlzás könnyen elnyomhatja az ital finom ízeit.
Tudományos háttér és nemzetközi hagyomány
A módszer nem új keletű: több országban évtizedek óta alkalmazzák a sót, helyenként még szertartásos jelentőséget is kapott. A tudomány pedig most igazolja, hogy ez az apró trükk valóban működik — a kávé így nemcsak finomabb, de kiegyensúlyozottabb is lesz.
bizonyos anyagok, például a só, képesek semlegesíteni a keserűséget, miközben fokozzák az ital természetes édességét.