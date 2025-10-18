Rejtélyes: valami lebeg Amerika felett. Visszatértek a kémballonok?

A szemtanúk szerint a fehéres ballonok kísértetiesen hasonlítanak a 2023-as kínai incidenshez, amikor egy feltételezett kémballon repült át az Egyesült Államokon. Bár több jelentés szerint ezek a mostani ballonok tudományos vagy meteorológiai kutatásokhoz tartozhatnak, sokan úgy vélik, újabb megfigyelőeszközök kerültek az amerikai légtérbe – írja a DailyMail.

Lelőtt kínai kémballon (2023.)

Fotó: Youtube / képkivágás

A szakértők hangsúlyozzák: a nagy magasságban lebegő ballonok képesek adatokat, rádiójeleket és képi információkat gyűjteni – mindezt alig észrevehetően.

Az Aerostar nevű amerikai cég például elismerte, hogy több, azonosított ballon az ő kutatási projektjeikhez tartozik.

Just in case they try claiming this is a spy balloon... pic.twitter.com/I9A6J5qo6j — FOGGY TЯAIL (@thefoggytrail) October 14, 2025

Kémballon: tudomány vagy megfigyelés?

A kémballonok kérdése újra felveti: hol húzódik a határ tudomány és megfigyelés között? A szakértők szerint bár a legtöbb ilyen eszköz ártalmatlan, a technológia fejlődése lehetővé teszi a kettős – tudományos és katonai – felhasználást. Ez pedig új adatvédelmi és etikai dilemmákat teremt.