Rejtélyes: valami lebeg Amerika felett. Visszatértek a kémballonok?

Az elmúlt hetekben több amerikai államban is furcsa, magas légkörben lebegő objektumokat észleltek, amelyek újraindították a vitát a modern megfigyelőtechnológiák szerepéről. A jelentések szerint ezek a különös kémballonok több ezer méterrel a felhők fölött lebegnek, és aggodalmat váltanak ki mind a lakosság, mind a szakértők körében.
A szemtanúk szerint a fehéres ballonok kísértetiesen hasonlítanak a 2023-as kínai incidenshez, amikor egy feltételezett kémballon repült át az Egyesült Államokon. Bár több jelentés szerint ezek a mostani ballonok tudományos vagy meteorológiai kutatásokhoz tartozhatnak, sokan úgy vélik, újabb megfigyelőeszközök kerültek az amerikai légtérbe – írja a DailyMail.

kémballon
Lelőtt kínai kémballon (2023.)
Fotó: Youtube / képkivágás

A szakértők hangsúlyozzák: a nagy magasságban lebegő ballonok képesek adatokat, rádiójeleket és képi információkat gyűjteni – mindezt alig észrevehetően. 

Az Aerostar nevű amerikai cég például elismerte, hogy több, azonosított ballon az ő kutatási projektjeikhez tartozik.

Kémballon: tudomány vagy megfigyelés?

A kémballonok kérdése újra felveti: hol húzódik a határ tudomány és megfigyelés között? A szakértők szerint bár a legtöbb ilyen eszköz ártalmatlan, a technológia fejlődése lehetővé teszi a kettős – tudományos és katonai – felhasználást. Ez pedig új adatvédelmi és etikai dilemmákat teremt.

 

 

