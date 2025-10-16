Orosz kémrepülő a NATO-határon – riasztották az F–35-ösöket, perceken múlt az újabb háború

A légierő gyorsreagálású F-35-ös egységei az IL-20 COOT-A típusú orosz repülőgépet azonosították, amely nemzetközi légtérben, Finnmark felett haladt. A kémrepülőgép képes elektronikai és kommunikációs hírszerzésre, radaros feltérképezésre.

Kémrepülőgépet figyeltek az ehhez hasonló NATO F-35-ös gépek

Fotó: DURSUN AYDEMIR / ANADOLU / AFP

Az eset nem egyedülálló: a DailyMail cikke alapján idén Oroszország már három alkalommal sértette meg Norvégia légterét. A német és svéd légierő is reagált a múlt hónapban az IL-20 jelenlétére a Balti-tenger felett. A repülőgép transzponderét kikapcsolta, és nem adott meg repülési útvonalat, így nehéz volt észlelni.

✈️ Two F-35s from NATO’s Quick Reaction Alert (QRA) at Evenes 🇳🇴 scrambled yesterday – the first live mission directed by the new CAOC Bodø.



The jets identified a 🇷🇺 IL-20 COOT-A intelligence aircraft flying in international airspace north of Finnmark 🇳🇴 pic.twitter.com/O6cuPzXC9q — NATO Air Command (@NATO_AIRCOM) October 16, 2025

Kémrepülőgép vagy katonai stratégiai fejlesztés

Lettország elnöke szerint a folyamatos "orosz provokációk" nyugat-európai aggodalmakat váltanak ki: ideje váltani a „légőrség” stratégiájáról a teljes légvédelemre. Több NATO-tisztviselő jelezte, hogy a jövőben könnyebbé válhat az orosz repülőgépek lelövése szükség esetén, bár a Kreml szerint ez háborút idézne elő.

A DailyMail információi szerint: Lengyelország és Észtország is több alkalommal szembesült orosz légtérsértéssel, több drónt és MiG-31-es vadászgépet azonosítva. Az incidensek komoly feszültséget okoztak, és a NATO-tagországok megerősítették légvédelmi és hírszerzési készültségüket.

A szakértők szerint a kémrepülőgépek jelenléte része Oroszország szélesebb körű stratégiájának, amellyel a szövetség reakciókészségét teszteli. Az ukrajnai konfliktus óta a térség biztonsági helyzete fokozottan érzékeny, és több európai ország is növelte védelmi kiadásait a megnövekedett fenyegetés miatt.