Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Oroszország

Orosz kémrepülő a NATO-határon – riasztották az F–35-ösöket, perceken múlt az újabb háború

30 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Két NATO F-35-ös repülőgép riasztást kapott, miután egy orosz kémrepülőgép közelítette meg Norvégia légterét. A kémrepülőgép jelenléte újabb aggodalmat keltett a nemzetközi feszültségek miatt, és ismét ráirányította a figyelmet a NATO gyorsreagálású légvédelmi egységeire.
Link másolása
Vágólapra másolva!
OroszországlégierőlégvédelemNATO

A légierő gyorsreagálású F-35-ös egységei az IL-20 COOT-A típusú orosz repülőgépet azonosították, amely nemzetközi légtérben, Finnmark felett haladt. A kémrepülőgép képes elektronikai és kommunikációs hírszerzésre, radaros feltérképezésre.

kémrepülőgép - NAMUR, BELGIUM - OCTOBER 13: A view from the delivery ceremony of Belgium's first three F-35 fighter jets, symbolizing the modernization of the Belgian armed forces and the strengthening of cooperation within NATO at Florennes Air Base in Namur, Belgium on October 13, 2025. King Philippe of Belgium and Belgian Minister of Defense and Foreign Trade Theo Francken attended the ceremony. Dursun Aydemir / Anadolu (Photo by Dursun Aydemir / Anadolu via AFP)
Kémrepülőgépet figyeltek az ehhez hasonló NATO F-35-ös gépek
Fotó: DURSUN AYDEMIR / ANADOLU / AFP

Az eset nem egyedülálló: a DailyMail cikke alapján idén Oroszország már három alkalommal sértette meg Norvégia légterét. A német és svéd légierő is reagált a múlt hónapban az IL-20 jelenlétére a Balti-tenger felett. A repülőgép transzponderét kikapcsolta, és nem adott meg repülési útvonalat, így nehéz volt észlelni.

Kémrepülőgép vagy katonai stratégiai fejlesztés 

Lettország elnöke szerint a folyamatos "orosz provokációk" nyugat-európai aggodalmakat váltanak ki: ideje váltani a „légőrség” stratégiájáról a teljes légvédelemre. Több NATO-tisztviselő jelezte, hogy a jövőben könnyebbé válhat az orosz repülőgépek lelövése szükség esetén, bár a Kreml szerint ez háborút idézne elő.

A DailyMail információi szerint: Lengyelország és Észtország is több alkalommal szembesült orosz légtérsértéssel, több drónt és MiG-31-es vadászgépet azonosítva. Az incidensek komoly feszültséget okoztak, és a NATO-tagországok megerősítették légvédelmi és hírszerzési készültségüket.

A szakértők szerint a kémrepülőgépek jelenléte része Oroszország szélesebb körű stratégiájának, amellyel a szövetség reakciókészségét teszteli. Az ukrajnai konfliktus óta a térség biztonsági helyzete fokozottan érzékeny, és több európai ország is növelte védelmi kiadásait a megnövekedett fenyegetés miatt.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!