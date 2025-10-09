Kiderült, ki lehet az új Bond-lány – erre a névre még mi sem számítottunk!

Kendall Jenner neve ismét reflektorfénybe került, ezúttal nem a divat vagy a valóságshow világában, hanem a filmiparban. Az új James Bond-film körüli találgatások legizgalmasabb fejleménye, hogy a pletykák szerint a világhírű modell lehet a következő Bond-lány – írja a The Express Tribune.

Kendall Jenner lehet az új Bond-lány - Fotó: JULIEN DE ROSA / AFP

Kendall Jenner vezeti a fogadásokat

A fogadóirodák szerint az elmúlt napokban hatalmas érdeklődés övezte Jennert: sokan fogadnak rá, hogy ő lehet a következő női főszereplő a legendás ügynök mellett.

Egyes források már most a legesélyesebb jelöltként emlegetik, míg más helyeken még mindig olyan nevek szerepelnek előtte, mint Sydney Sweeney, Florence Pugh vagy Ariana Grande.

Bár a vélemények eltérnek, Kendall Jenner neve folyamatosan az élvonalban marad, és világszerte hatalmas figyelmet kap a rajongók és a szórakoztatóipar részéről.

Megosztó vélemények: szupermodell vagy színésznő?

A lehetőség, hogy Kendall Jenner belépjen a Bond-univerzumba, erősen megosztotta a közvéleményt. Sokan lelkesednek érte, hiszen a divatvilág egyik legismertebb arca, és a The Kardashians című műsorban is globális hírnevet szerzett.

Mások viszont kételkednek, mivel eddigi színészi tapasztalata meglehetősen csekély: mindössze néhány rövid szerepben tűnt fel, többnyire önmagát alakítva.

A kritikusok szerint nem biztos, hogy pusztán a hírneve elég lenne egy ennyire ikonikus karakter hiteles megformálásához.

Mindez azonban nem lenne példátlan a Bond-filmek történetében. Több korábbi Bond-lány is modellként kezdte karrierjét, mielőtt a vásznon vált világhírűvé – gondoljunk csak Ursula Andress vagy Olga Kurylenko sikertörténetére, akik a divat világából érkeztek, majd a 007-es filmekben írták be magukat a filmtörténelembe.

James Bond személye továbbra is rejtély

Közben tovább folynak a találgatások arról, ki alakíthatja majd magát James Bondot. Több ismert brit színész nevét is emlegetik, de egyes források szerint a készítők inkább egy friss, eddig ismeretlen tehetséget keresnek a legendás szerepre.