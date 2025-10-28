Felzaklató volt a látvány: megszólalt a kenyai repülőgép-baleset szemtanúja

Nyolc magyar és két német állampolgár, valamint a kenyai kapitány tartózkodott azon a kisrepülőgépen, amely lezuhant kedden Kenya partvidékén, Kwale megyében; a kenyai repülőgép-balesetnek nincsenek túlélői – közölte a gépet üzemeltető Mombasa Air Safari légitársaság.

Nyolc magyar vesztette életét a kenyai repülőgép-balesetben.

Fotó: X

„Korán reggel hallottam egy borzalmas robbanást. Amikor a helyszínre rohantam, a darabokra tört gép lángokban állt” – mondta egy helyi lapnak Mapoka Sazu szemtanú a Bors szerint.

„Senkit sem tudtunk megmenteni” – tette hozzá a szemtanú.

Nincs túlélője a kenyai repülőgép-balesetnek

A légitársaság további közlése szerint a pilóta nem jelentkezett a felszállás után, a földi irányításnak pedig 30 percig tartott, mire sikerült lokalizálnia a gépet. A szerencsétlenség helyi idő szerint reggel fél hatkor történt, és abban az időben heves eső volt a térségben.

A Cessna Caravan típusú repülőgép az ukundai Diani repülőtérről indult a turisták körében népszerű Maasai Mara nemzeti parkhoz, Kichwa Tembo helységbe, de a felszállás után röviddel – a repülőtértől mintegy 40 kilométerre, egy erdős területen – lezuhant és kigyulladt.

A Cessna 208 aircraft operated by Mombasa Air Safari crashed shortly after takeoff from Diani Airport in Kwale County, #Kenya. The plane was heading to Kichwa Tembo Airstrip. The Kenya Civil Aviation Authority confirmed that 10 passengers and 2 crew members were killed in the… pic.twitter.com/lOy8CazRu5 — Deccan Chronicle (@DeccanChronicle) October 28, 2025

Több repülőgép-baleset történt az elmúlt hetekben

A napokban két különálló balesetben lezuhant egy amerikai helikopter és egy vadászgép a Dél-kínai-tengeren. Előbb egy MH-60R típusú Sea Hawk helikopter szenvedett balesetet a Dél-Kínai-tengeren, amikor „rutinműveleteket végzett a Nimitz repülőgép-hordozóról" indulva. A gépen tartózkodó három embert kimentették a roncsok közül.

Mintegy fél órával később egy Boeing F/A-18F típusú Super Hornet vadászgép is lezuhant a Dél-kínai-tengeren, miközben szintén „rutinműveleteket" végzett, miután felszállt a Nimitz repülőgép-hordozóról. A fedélzeten tartózkodók katapultáltak, a földi egységek pedig kimentették őket a vízből.