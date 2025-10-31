Kiderül valaha az igazság? — a szakértő drámai részleteket árult el a kenyai repülőgép-balesetről

A kenyai repülőgép-baleset híre sokkolta a magyar sportéletet: az ismert sportvezető, Süllős Gyula és családja is a fedélzeten utazott, amikor a kisgép október 28-án lezuhant. A Bors megkereste Veres Zoltánt, a korábbi műrepülő Európa-bajnokot és Guinness-rekorder pilótát, aki szerint a tragédia okai valószínűleg soha nem derülnek ki.

Kenyai repülőgép-baleset helyszíne — vizsgálat a Cessna Caravan lezuhanása után Fotó: MWAJABE OMAR / AFP

Veres — aki korábban a Malév főpilótájaként hatalmas utasszállító gépeket vezetett — elmondta, hogy a Cessna Caravan a maga kategóriájában megbízható típus, de az időjárás és a helyi biztonsági gyakorlatok döntő szerepet játszhattak.

Mit mond a szakértő a kenyai repülőgép-baleset okairól?

Veres szerint Kenyában másképp értelmezhetik a repülésbiztonsági előírásokat, mint Európában, és az is lehetséges, hogy az üzemeltető vagy a pilóta hibázott. Azt is kiemelte, hogy az ilyen kisgépekben nem kötelező a fekete doboz, így a pontos okokat talán sosem sikerül majd feltárni.

A műrepülő elmondta, hogy ő maga is repült hasonló, kisméretű gépekkel — gyakran segélyszállítmányokat vitt a világ távoli, nehezen megközelíthető pontjaira. Tapasztalata szerint ezek a repülések mindig hordoznak kockázatot, különösen rossz időjárási viszonyok között.

„Sajnos ez már soha nem fog kiderülni, pedig a repülés biztonsága érdekében nagyon jó volna, ha megtudhatnánk az okokat, hiszen ebből tanulni lehetne” — mondta Veres Zoltán a lapnak.

Más szakértők szerint több körülmény együttese vezethetett a tragédiához.

A kenyai repülőgép-baleset kapcsán Besenyei Péter is megszólalt, aki szerint a pilóta döntése is szerepet játszhatott a Vasas ökölvívó-szakosztályának vezetőjét, Süllős Gyulát is érintő szerencsétlenségben.