Elképesztő felfedezés: 1300 éves kenyéren jelent meg Jézus

Török régészek elképesztő felfedezést tettek Anatóliában. Egy több mint ezer éves kenyér került elő, amely Krisztust ábrázolja parasztként.
Török régészek rendkívüli felfedezést tettek az ókori Kilikia területén: Irenopolisz városában öt, több mint 1300 éves kenyérre bukkantak. Különösen figyelemre méltó közülük egy darab, amelyen egy Krisztus-ábrázolás és egy görög felirat maradt fenn. A lelet nemcsak szokatlan ritkaság, hanem betekintést nyújt a bizánci középkori keresztény közösségek hitébe és liturgikus gyakorlatába is – írja a Historia National Geographic.

kenyér
1300 éves kenyér került elő Anatóliában (illusztráció) - Forrás: Pexels

Az öt kenyér különlegessége

A Topraktepe lelőhelyen előkerült öt kenyér a VII–VIII. századból származik, és kivételes állapotban maradt fenn. A Krisztust ábrázoló kenyér alatt olvasható görög felirat így szól: „Hálánkkal a Boldog Jézusnak”. 

A kutatók szerint sem a kép, sem a felirat nem hagyományos, hiszen nem a megszokott módon, uralkodóként ábrázolja Krisztust, hanem parasztként, jelezve a hit, a munka és a föld termékenységének szoros kapcsolatát. 

A többi négy kenyéren máltai kereszt lenyomatát találták, ami a középkori keresztény művészetben és liturgiában széles körben elterjedt szimbólum.

A fennmaradás titka

A régészek szerint a kenyerek azért maradhattak fenn ilyen rendkívüli állapotban, mert a karbonizálódás után olyan helyre kerültek, ahol nem volt oxigén, és a hőmérséklet stabil maradt. Ez a körülmény biztosította, hogy több mint ezer év elteltével is szinte teljesen épek maradjanak, így a leletek a legkülönlegesebb liturgikus kenyerek közé tartoznak, amelyeket valaha találtak Anatóliában. 

A kutatók szerint a kenyérbe vésett Krisztus-kép a hit és az áhítat kifejeződése volt, amely a földi élethez és a mezőgazdasági munkához kapcsolta Krisztust. 

Ez a ritka bizánci ikonográfia a mindennapi élet és a termékenység szemszögéből ábrázolja Jézust, aki „életadóként” jelenik meg a föld gyümölcsei által. A többi négy kenyéren máltai kereszt lenyomatát találták, ami a középkori keresztény művészetben és liturgiában széles körben elterjedt szimbólum.

További vizsgálatokat végeznek

A közeljövőben archeobotanikai vizsgálatokkal állapítják meg a kenyerekhez használt gabonafélék összetételét, mikroszkópos és tomográfiás elemzésekkel pedig a karbonizálódás folyamatát tanulmányozzák. Az eredmények segítenek jobban megérteni, hogyan élt és hitt egy több mint 1300 éve működő keresztény közösség.

 

