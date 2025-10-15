Elképesztő felfedezés: 1300 éves kenyéren jelent meg Jézus

Török régészek rendkívüli felfedezést tettek az ókori Kilikia területén: Irenopolisz városában öt, több mint 1300 éves kenyérre bukkantak. Különösen figyelemre méltó közülük egy darab, amelyen egy Krisztus-ábrázolás és egy görög felirat maradt fenn. A lelet nemcsak szokatlan ritkaság, hanem betekintést nyújt a bizánci középkori keresztény közösségek hitébe és liturgikus gyakorlatába is – írja a Historia National Geographic.

1300 éves kenyér került elő Anatóliában (illusztráció) - Forrás: Pexels

Az öt kenyér különlegessége

A Topraktepe lelőhelyen előkerült öt kenyér a VII–VIII. századból származik, és kivételes állapotban maradt fenn. A Krisztust ábrázoló kenyér alatt olvasható görög felirat így szól: „Hálánkkal a Boldog Jézusnak”.

A kutatók szerint sem a kép, sem a felirat nem hagyományos, hiszen nem a megszokott módon, uralkodóként ábrázolja Krisztust, hanem parasztként, jelezve a hit, a munka és a föld termékenységének szoros kapcsolatát.

A többi négy kenyéren máltai kereszt lenyomatát találták, ami a középkori keresztény művészetben és liturgiában széles körben elterjedt szimbólum.

A fennmaradás titka

A régészek szerint a kenyerek azért maradhattak fenn ilyen rendkívüli állapotban, mert a karbonizálódás után olyan helyre kerültek, ahol nem volt oxigén, és a hőmérséklet stabil maradt. Ez a körülmény biztosította, hogy több mint ezer év elteltével is szinte teljesen épek maradjanak, így a leletek a legkülönlegesebb liturgikus kenyerek közé tartoznak, amelyeket valaha találtak Anatóliában.

A kutatók szerint a kenyérbe vésett Krisztus-kép a hit és az áhítat kifejeződése volt, amely a földi élethez és a mezőgazdasági munkához kapcsolta Krisztust.

Ez a ritka bizánci ikonográfia a mindennapi élet és a termékenység szemszögéből ábrázolja Jézust, aki „életadóként” jelenik meg a föld gyümölcsei által. A többi négy kenyéren máltai kereszt lenyomatát találták, ami a középkori keresztény művészetben és liturgiában széles körben elterjedt szimbólum.

További vizsgálatokat végeznek

A közeljövőben archeobotanikai vizsgálatokkal állapítják meg a kenyerekhez használt gabonafélék összetételét, mikroszkópos és tomográfiás elemzésekkel pedig a karbonizálódás folyamatát tanulmányozzák. Az eredmények segítenek jobban megérteni, hogyan élt és hitt egy több mint 1300 éve működő keresztény közösség.