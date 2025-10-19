Megváltoztatta az emberek szokásait ez az egyszerű szerkezet

A kenyérpirító egyszerű, megbízható, és még mindig fejlődik – ma már digitális, okos, sőt, beszélő verziók is kaphatók.

Ma már akár több kenyérpirító is lehet egy konyhában

Fotó: CLAUDIO BRESCIANI / TT NEWS AGENCY

De akár a nagymama retró készüléke, akár a legújabb hipermodern verzió melegíti a kenyeret, egy dolog biztos: a reggeli nélküle már nem lenne ugyanaz.

Talán sokan nem tudják, hogy az első elektromos kenyérpirítót több mint száz éve a General Electric készítette, még 1909-ben, ám ez még nem volt kiforrott darab. Az első komoly, kétoldalú és időkapcsolós kenyérpirító 1921-ben került piacra, ami egy csapásra megváltoztatta a reggelizés szokásait. A feltaláló, Charles Strite nevét ugyan kevesen ismerik, de találmánya nélkül ma is kissé szomorkás reggelekre ébrednénk. A szerkezet célja eredetileg az volt, hogy a pékségekben vagy étkezdékben gyorsabban lehessen kenyeret melegíteni és barnítani, de hamar utat talált az otthonokba is.

Az amerikai feltaláló 1921. október 18-án megkapta az 1 394 450 számú amerikai szabadalmat a felugró kenyérpirítóra.

Kenyérpirító trükkök és tippek

Ma már a kenyérpirító sokkal több, mint két szelet kenyér felmelegítésére alkalmas gép. Ha egy kis kreativitással közelítünk hozzá, egész mini konyhaművészetet építhetünk köré. Íme néhány meglepő, de működő ötlet:

1. Lepénykenyér újraélesztése

A hideg, kissé gumis pitát vagy tortilla-lapot másodpercek alatt újra ropogóssá varázsolhatjuk egy kenyérpirító segítségével. Csak hajtsuk félbe, és már mehet is a nyílásba!

2. Sajtkrémes melegszendvics

Fogjunk két szelet kenyeret, kenjük meg sajtkrémmel, és csúsztassuk egy szendvicszsákba (vagy sütőpapírral csomagoljuk be), majd pirítsuk meg. Forrón, olvadósan – szinte olyan, mintha grillsütőn készült volna.

3. Pizza a pirítóban? Miért ne!

Egy szelet kenyérre tegyünk paradicsomszószt, sajtot és kedvenc feltéteinket, majd az oldalra döntött pirítózsákban süssük meg. Kész is a mini pizza!

4. Meleg gofri, újratöltve

Fagyasztott gofri? Nincs ennél egyszerűbb! Pirítóban pár perc alatt ropogósra süthető, és már mehet is rá a juharszirup.

5. Fahéjas pirítós

Egy kevés vaj, cukor és fahéj keverékével megkent kenyérszelet a pirítóban mennyei reggelivé válik – akár a gyerekek kedvence is lehet.