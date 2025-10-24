Ez maga a rémálom! Hangosan durrant egyet a motor és ennyi volt: kényszerleszállást hajtott végre egy repülőgép

A Blue Islands légitársaság SI-5581-es járata, amely Dublinból indult Jersey felé, mindössze néhány perccel a felszállás után, körülbelül 4000 láb magasságban műszaki hibát észlelt. A jobb oldali motorból az utasok furcsa, „pukkanó” hangokat hallottak, majd a motor leállt, ezért a pilóták azonnal kényszerleszállás mellett döntöttek – írja a DailyMail.

Pánik a fedélzeten, tönkrement motor miatt hajtott végre kényszerleszállást az utasszállító

Meghibásodott a motor, azonnal a kényszerleszállás mellett döntöttek

A személyzet jelentése szerint a jobb oldali motorja meghibásodott, ezért biztonsági okokból leállították, majd a gép 20 percen keresztül várakozott a levegőben, mielőtt visszafordult volna Dublin felé.

A repülőgép végül körülbelül 30 perccel az indulás után sikeresen és biztonságosan leszállt Dublinban. A fedélzeten tartózkodók közül senki sem sérült meg, bár az indulás előtt már körülbelül egyórás késésről számoltak be.

