Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli!

Putyin megszólalt, s amit mondott, azt senki nem teszi zsebre – a frász is jött a Nyugatra

Blue Islands

Ez maga a rémálom! Hangosan durrant egyet a motor és ennyi volt: kényszerleszállást hajtott végre egy repülőgép

18 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Kitört a pánik a Blue Islands egyik járatán, miután az utasok egy hangos pukkanást hallottak a repülőgép motorja felől. A rémisztő hangok után a pilóták bejelentették: a gép kényszerleszállást fog végrehajtani.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Blue IslandsKényszerleszállásmotorDublinmeghibásodáslégitársaság

A Blue Islands légitársaság SI-5581-es járata, amely Dublinból indult Jersey felé, mindössze néhány perccel a felszállás után, körülbelül 4000 láb magasságban műszaki hibát észlelt. A jobb oldali motorból az utasok furcsa, „pukkanó” hangokat hallottak, majd a motor leállt, ezért a pilóták azonnal kényszerleszállás mellett döntöttek – írja a DailyMail

Pánik a fedélzeten, tönkrement motor miatt hajtott végre kényszerleszállást az utasszállító
Pánik a fedélzeten, tönkrement motor miatt hajtott végre kényszerleszállást az utasszállító

Meghibásodott a motor, azonnal a kényszerleszállás mellett döntöttek

A személyzet jelentése szerint a jobb oldali motorja meghibásodott, ezért biztonsági okokból leállították, majd a gép 20 percen keresztül várakozott a levegőben, mielőtt visszafordult volna Dublin felé. 

A repülőgép végül körülbelül 30 perccel az indulás után sikeresen és biztonságosan leszállt Dublinban. A fedélzeten tartózkodók közül senki sem sérült meg, bár az indulás előtt már körülbelül egyórás késésről számoltak be. 

A napokban történt egy hátborzongató eset Kaliforniában. Egy kisrepülő kényszerleszállást hajtott végre Long Beach-i  Heartwell Parkban, landolás közben azonban elsodort egy nőt. A járókelő csodával határos módon túlélte a balesetet, stabil állapotban szállították kórházba. 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!